Ai parte de o iarna cu stil alaturi de Levi's

Iarna reprezinta o adevarata provocare din punct de vedere stilistic. Un moment cand experimentarea devine laitmotiv pentru a atinge un nivel inalt de confort si stil in ceea ce priveste tinutele.

Levi's creeaza din acest moment o oportunitate si vine in ajutorul fiecaruia dintre noi cu solutii vestimentare ce imbina tendintele actuale cu functionalitatea. Descopera in paragrafele urmatoare cateva dintre articolele care sunt must-have pentru acest sezon.

Jachete Sherpa

In 2022, caldura e la moda. Lucru care a facut foarte popular overlayering-ul - adica actiunea coordonata prin care suprapui mai multe straturi de haine, pentru a-ti oferi un aspect cool si o protectie garantata impotriva frigului.

In cea mai recenta colectie dedicata imbracamintii de exterior, Levi's ofera o varietate de jachete ce jongleaza cu sherpa - un material menit sa arate si sa te faca sa te simti bine. Warm Baby Bubble Trucker si Retro Sherpa Trucker sunt jachetele care acapareaza atentia in materie de moda feminina. Gulerele voluminoase si calduroase alaturi de croiala lejera pe corp fac din aceste piese niste item-uri care in mod clar vor oferi complexitate tinutelor.

Cand vine vorba de moda masculina, ne-au atras atentia jachetele Lakeside Mock Neck si Type 4 Sherpa Trucker. Articole care ilustreaza perfect modul in care Levi's reuseste sa „imprumute” culorile naturii din acest anotimp, oferindu-le un sens cu totul nou. Mai mult, acest caracter de reinventare se resimte in croiala hainelor - de la un fit tight in zona umerilor si a taliei, pana la aspectul lejer din zona bratelor si a pieptului. In acest sens, cele 2 jachete sunt ideale pentru outfit-urile oversized, stratificate si effortless.

Puffers

Pastrand linia unei functionalitati ridicate, Levi's aduce in prim-plan si optiuni mai stylish pentru serile in oras. Gecile Luna Core vor cuceri cu siguranta iubitoarele de moda prin lungimi si culori variate. Acestea asigura un caracter divers ce poate fi de folos in tot felul de contexte.

La polul opus, barbatii pot opta fie pentru o geaca Telegraph Hood sau Parka, in functie de lungimea si protectia pe care doresc sa o aiba. In ambele cazuri, Levi's a folosit puf de calitate superioara in procesul de realizare, oferind o izolare completa impotriva frigului.

Beanies

Nu in ultimul rand, accesoriile sunt si vor fi mereu o necesitate, fiind cele care pot oferi o nota in plus de stil si un aspect complet schimbat intregii tinute. Iarna anului 2022 este doar despre beanies. Texturi diferite, culori diverse si fit-uri care mai de care unice. De exemplu, nu iti fie teama sa optezi pentru un beanie rosu aprins intr-un outfit monocrom. Sezonul acesta este doar despre experimentare!

Articolele prezentate mai sus reprezinta doar o parte din colectia de imbracaminte pentru exterior a acestui sezon. Viziteaza www.levis.com si descopera noile tale articole vestimentare preferate!

Vizionare placuta