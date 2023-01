Ai parte de un inceput de an plin de stil alaturi de Levi's

Anul 2023 aduce in materie de stil un accent puternic pe experimentare, neobisnuit si libera exprimare. Articolele vestimentare devin astfel mijloace clare prin care fiecare dintre noi isi poate afisa personalitatea si caracterul.

Prin cele mai recente colectii ale sale, Levi's ne aduce in prim-plan piese ce sunt croite conform acestor tendinte de ultima ora. Descopera o parte din ele in urmatoarele paragrafe!

Moda feminina

Iubitoarele de frumos pot descoperi in acest sezon articole vestimentare care imbina calitatea, eleganta si confortul. In primul rand, revin in centrul atentiei pantalonii cu talie tip low-rise, unde cel mai nou model Levi's, Noughties Boot, cucereste pe toata lumea. Cu buzunare tip back flap, tiv bootcut si un estetic 2000, acesti blugi sunt perfecti pentru doamnele si domnisoarele inspirate de stilul Y2K. Daca si vei asorta cu un crop top Graphic Second Skin, un bucket hat si o pereche de sneakersi cu platforma, vei avea in mod garantat un look diferit si atragator.

Un alt exemplu poate fi reprezentat si de perechea de blugi 501 ‘ 90s. Infatisarea clasica - ce incapsuleaza un aer vintage prin patchwork - este ideala pentru oricine doreste sa aiba piese statement in garderoba. Blugii 501 ‘ 90s pot fi asortati cu usurinta alaturi de o bluza de tipul Pointelle Top si un ‘90s Trucker pentru a oferi balanta intregii tinute.

O alternativa mai jucausa a acestei combinatii are la baza tot pantalonii 501 ‘ 90s, care de aceasta data pot fi imbinati impecabil cu o bluza de tipul Graphic Gardenia Crewneck si o geaca Fox Puffer. Patchwork-ul blugilor atrage atentia prin aspectul neobisnuit, in timp ce partea de sus creeaza o uniformitate cromatica placuta.

Nu in ultimul rand, mentiunea speciala o are modelul 501 ’81. Blugi care sunt inspirati din arhivele Levi's si transpun caracteristici ale primei perechi 501 creati pentru femei. Finishing-ul retro si croielile atemporale sunt menite sa ofere un look radiant, indiferent de combinatia pentru care ai opta.

Moda masculina

Stilul barbatesc al acestui sezon se indreapta de asemenea spre estetica vintage si edgy, unde clasicul si confortabilul fac front comun. Dintre toate piesele unice si croite perfect, cel mai mult ne-au atras atentia camasile Western Shirt si Worker Shirt. Ideale pentru un sezon unde layering-ul este componenta de baza, diversitatea culorilor si modelul interesant sunt menite sa construiasca un element cheie intr-o tinuta. Acestea pot fi combinate cu emblematicii blugi 501 pentru a oferi un stil effortless, dar cool.

Nu in ultimul rand, pentru a avea un look complet si complex, camasile pot fi purtate cu lejeritate alaturi de jachetele Type I Trucker sau Letterman Jacket.

