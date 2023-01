Levi’s lanseaza o colectie vintage neobisnuita pentru sezonul primavara-vara 2023

Tinutele cele mai reusite sunt create de cele mai multe ori printr-o abordare unica, individualista, a articolelor vestimentare. Un mod autentic si curajos de a experimenta. Si, probabil cel mai important aspect, capabilitatea de a jongla cu necunoscutul. Aceasta este abordarea pe care Levi's o are pentru colectia primavara-vara 2023.

Temele majore ale colectiei sunt reprezentate de esteticul dark academia, preppy-meets-moody goth in stil colegiu, vintage trift si West Coast college. Mai mult, aceasta are caracteristici specifice anilor '70, '80 si '90, imbinate cu o transpunere a graficii din anii 2000 - unde isi pun amprenta in mod clar finisajele si fit-ul specific al blugilor 501 din secolele XIX și XX.

Moda feminina

Articolele vestimentare dedicate iubitoarelor de moda au o abordare eclectica si clasica, cu accente de West Coast college si vintage. Pantalonii ies in evidenta cu noi croieli, printre care Middy Straight, un blug cu talie tip mid-rise, inspirat de fit-ul straight si inchiderea cu nasturi a emblematicilor 501. Baggy Boot ar putea reprezenta un alt exemplu, fiind o pereche de blugi baggy in partea de sus, iar la tiv avand aspectul de boot-cut.

In colectia primavara-vara 2023 isi face aparitia si noul model Noughties Boot - o pereche de blugi cu talie tip low rise, cu tiv boot cut si buzunare back flap inspirate de anul 2000. Alaturi de aceasta, se remarca si XS Skirt, o fusta mini din denim cu talie tip low. In plus, gama de culori a colectiei este reinventata, aspect vizibil mai ales pentru modelele Mom Short si Mom Jean.

Cand vine vorba de topuri, noua camasa Nola Shirt atrage toata atentia. Cu un fit lejer si inchidere cu nasturi, aceasta are la baza fie bumbac tesut, fie chembrica. In plus, Levi's ofera o gama variata de flanele moi in carouri, topuri cu detalii fine si un tiv mai deosebit la nivelul manecilor, si nu in ultimul rand, o serie de bluze inspirate de stilul boho.

Culorile reflecta un mix dintre imbinarea stilului clasic cu cel vintage, fiind tonuri calde de portocaliu, rosu si auriu, ce contrasteaza puternic cu tonuri pamantii de verde si maro. Este prezent si un mix intre alb si tonuri de gri cu nuante de piersica, caisa, albastru si verde. Acestea aduc in prim-plan atmosfera nouazecista ce se regaseste in stilul de colegiu.

Moda masculina

In acest sezon, stilul barbatesc face referire la un aer effortless, DIY, unde articolele trifted sunt imbinate cu stilul clasic, de colegiu. Aici se regasesc o serie de tricouri polo si rugby din diferite tesaturi, un cardigan cu fermoar si un pulover cu decolteu in V. Un articol interesant este reprezentat de haina din tweed Club Coat, care se asorteaza perfect cu pantalonii Stay Loose Chino din lana, alaturi de un hanorac in stil colegiu.

Cele mai noi pereche de blugi sunt 568 Stay Loose Flare - cu un fit relaxat care intersecteaza ideea clasica de slim fit cu boot cut - si 567 Stay Loose. In plus, in sezonul primavara-vara 2023 asistam la introducerea unei noi game de blugi cu finisaje vintage, prin modelele 501 '93, 501 Original, 501 Short si 512, 551z si Stay Loose. Rolul finisajelor este de a oferi unor item-uri noi aspectul blugilor cumparati din trift shop-uri - culori usor spalacite, croieli desirate si zone peticite.

In ceea ce priveste pantalonii care nu sunt din denim, cea mai puternica prezenta o au in continuare XX Chino

si Stay Loose, alaturi de un doua noi modele, Chino Authenic Fit XX si Trail Cargo Jogger. Chino Authentic Fit XX este un pantalon creat din twill moale, care la talie are un fit mai chunky, iar Trail Cargo Jogger este inspirat din pantalonii de trening utiliari, cu un twill moale si usor.

In completarea colectie se regaseste o varietate de topuri, cardigan-uri, camasi in carouri din flanel, jachete varsity din lana si imbracaminte pentru exterior care imbina anii '70 cu 2000, oferind un stil atent, de tipul West Coast college. Gama larga de tricouri vintage este inspirata de modelul Type I Truckers, avand caracteristici similare unei Sherpa. Aceste piese sunt confortabile si ideale pentru outfit-urile stratificate.

501

Acest sezon reprezinta de asemenea implinirea a 150 de ani de la crearea emblematicului model 501 de catre Levi's. Pentru a celebra o astfel de ocazie, cateva modele iconice sunt relansate, precum 1954 501 pentru barbati si 1981 501 pentru femei - alaturi de acestea apar si cateva modele reinterpretate in materie de finishing, cum ar fi 501 Original, 501 '93, 501, 501 '90, 501 Crop. Inspiratia provine din arhivele Levi's, fit-ul fiind mai exact inspirat de modelul original 1954 501 Z, o piesa ce in prezent va avea o talie mai inalta, cu o constructie putin mai slim decat in cazul modelelor 501 Original si 501 '93.

In cazul articolelor feminine, blugii 501 '81 - ce sunt bazati pe modelul original al primii perechi de blugi 501 pentru femei din 1981 - sunt reconstruiti prin imbinarea taliei inalte a clasicului mom jean si a aspectului tapered al piciorului. Alaturi de aceste 2 modele sunt si alte perechi de blugi, inspirate tot din arhiva Levi's, printre care "Calico" 501, 1978 "Ricky" 501 si 1983 501.

De altfel, se remarca si o serie de finisaje artizanale si patchwork-uri de inspiratie vintage, transpuse in modelele 501 '54, 501 '81, 501 '93, 501 '90 si 501 Original. Nu in ultimul rand, pentru a marca cea de-a 150-a aniversare a modelului 501, o varietate de blugi deosebiti, inspirati din arhiva Levi's vor fi lansati in curand.

