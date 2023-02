Anul 2023 marcheaza cea de-a 150-a aniversare a blugilor Levi’s 501, una dintre cele mai emblematice piese vestimentare ale stilului la nivel global.

501 Original a fost purtat de-a lungul istoriei de 150 de ani de lideri ai schimbari, oameni care si-au asumat constant riscuri, inovatori, ganditori, celebritati si alte milioane de persoane la fel de curajoase si ambitioase.

Pentru a comemora nenumaratele povesti – de la cele mai simple pana la cele mai marcante – ale fanilor 501, Levi’s lanseaza campania The Greatest Story Ever Worn, sub forma unei sarbatori pe parcursul intregului an. Ca parte a lansarii, brandul a elaborat 3 scurtmetraje, regizate de Martin de Thurah si Melina Matsoukas. Acestea exploreaza povesti originale din intreaga lume care reflecta cei 150 de ani de 501. Istorisiri care celebreaza trecutul incredibil al acestui model, in nenumarate contexte istorice, culturale si personale - cu scopul de a inspira generatiile din viitor in a crea un nou capitol.

The Greatest Story Ever Worn prezinta blugii 501 drept o poveste in continua expansiune, scrisa si rescrisa de toti cei care ajung să ii descopere. O pereche de jeans ce nu exprima doar povestea unei persoane, ci povestea tuturor ce au intrat in contact cu ea. Aceasta naratiune in continua expansiune este o colectie de personaje, evenimente si amintiri de la toate tipurile de oameni.

„Putine produse, ca sa nu mai vorbim de articole de imbracaminte, au avut o prezenta la fel de constanta in viata oamenilor precum 501. Cu un inceput umil drept pantaloni de lucru, blugii Levi's 501 au devenit o unealta a expresiei de sine care transcende granitele culturii si ale claselor sociale. Acesta este un moment incredibil pentru brandul Levi's si, prin campania The Greatest Story Ever Worn, ne propunem sa sarbatorim mostenirea, amploarea de neegalat si relevanta globala a modelului 501.” – Chris Jackman, VP Brand Marketing, Levi’s.

Primul scurtmetraj, Precious Cargo, impartaseste povestea modului in care blugii 501 si-au facut drum spre Kingston in anii 1970 si cum Jamaica le-a oferit un twist unic. Regizat de Melina Matsoukas si filmat de directorul de fotografie nominalizat la premiile Academiei, Bradford Young, filmul este o explorare a unei insule in care stilul si ritmul distinct au reverberat pe tot globul.

„Spoturile Levi's au fost cateva dintre creatiile care m-au inspirat de fapt sa urmez producția de filme comerciale. Este o onoare sa fiu acum implicata in transpunerea cinematografica a mostenirii lor. Mereu m-am lasat inspirata de branduri si oameni care transmit o poveste autentica si, prin acest scurtmetraj, am reusit sa aducem un omagiu unei povesti puternice din vasta istorie Levi’s. Curajul ne-a determinat sa cream un film unic si frumos.” – Melina Matsoukas

Cel de-al doilea scurtmetraj, Fair Exchange, ilustreaza povestea unei vaci foarte indragite de o familie, ce ajunge sa fie vanduta in schimbul unei perechi de blugi 501 de catre mezin, spre disperarea celorlalti membri ai familiei. Regizat de Martin de Thurah si filmat de apreciatul director de fotografie Kasper Tuxen, o iarna rece georgiana este fundalul ideal pentru un film ce exploreaza modul in care 501 contribuie la implinirea viselor marete.

Si, in cele din urma, cel de-al treilea film, Legends Never Die, spune povestea adevarata a unui purtator devotat Levi’s care a cerut sa fie ingropat in 501 – o ultima dorinta pe care multi oameni au transmis-o brandului de-a lungul anilor. Acest fan, le-a cerut tuturor participantilor ca la inmormantare sa-si poarte blugii 501. Regizat tot de Martin de Thurah, filmul este o reflectie asupra iubirii colective ce inspira un grup de persoane sa-si transmita respectul fata de un om drag, pentru ultima data. Mai mult de atat, este o celebrare a umanitatii si a conexiunii inextricabile dintre un barbat si blugii lui Levi’s 501.

„Am fost intrigat de provocarea de a transpune mini povesti ce impreuna creeaza un tot unitar. Levi's este un brand iconic si sarbatorirea alaturi de oamenii mei preferati a celor 150 de ani ai unui model emblematic a fost o oportunitate minunata.” – Martin de Thurah

Lansarea campaniei The Greatest Story Ever Worn este inceputul celebrarii celor 150 de ani ai blugilor 501. Mai multe povesti vor fi impartasite pe parcursul anului 2023.

Vezi doua dintre filme aici:

Precious Cargo: https://www.youtube.com/watch?v=xf2TN9be_fM

Legends Never Die: https://www.youtube.com/watch?v=o6F5VdWsmmc

Credite

Concept si directie creativa: Droga5

Directori: Melina Matsoukas si Martin de Thurah

Fotograf: Jason Nocito

Stilist: Mobolaji Dawodu

Vizionare placuta