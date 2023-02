CÂȘTIGĂTORII TOMMY HILFIGER FASHION FRONTIER CHALLENGE PROPUN PENTRU VIITOR SOLUȚII INCLUZIVE ȘI DE IMPACT

Koalaa și Moner Bondhu au fost desemnați câștigători ai celei de-a patra ediții a programului global datorită conceptelor inovatoare propuse pentru a-i sprijini pe cei cu diferențe de membre și pentru a promova bunăstarea mentală a lucrătorilor din domeniul confecțiilor din Bangladesh.

Tommy Hilfiger are plăcerea de a anunța că Moner Bondhu și Koalaa sunt câștigători ai celei de-a patra ediție Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, un program global conceput pentru a amplifica antreprenorii marginalizați din punct de vedere istoric, inclusiv negri, indigeni, oameni de culoare (BIPOC), persoane care trăiesc cu dizabilități și femei. Având misiunea de a-și promova comunitățile prin construirea unei industrii a modei mai incluzive, câștigătorii programului se bazează pe viziunea de sustenabilitate a lui Tommy Hilfiger, care nu irosește nimic și îi întâmpină pe toți (Waste Nothing and Welcome All).

Evenimentul final a avut loc pe 9 februarie la sediul global Tommy Hilfiger din Amsterdam, Olanda, unde cei cinci finaliști ai programului și-au prezentat conceptele de afaceri în fața unui juriu distins format din lideri de afaceri și sustenabilitate. Koalaa și Moner Bondhu au primit un premiu combinat de 200.000 de euro și vor beneficia de un mentorat de un an cu experți de la Tommy Hilfiger și de la INSEAD – una dintre cele mai mari școli de afaceri din lume – pe lângă un spațiu în Programul de Antreprenoriat INSEAD HansWahl Impact, care este conceput pentru a cultiva lideri inovatori prin reunirea oamenilor, culturilor și ideilor. Koalaa a fost, de asemenea, votat „Preferatul publicului” de către asociații Tommy Hilfiger, câștigând încă un premiu de 15.000 EUR.

Câștigătorii celei de-a patra ediții Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge sunt:

Koalaa: O inițiativă britanică care creează proteze confortabile, accesibile și moi pentru membrele superioare, oferind în același timp o comunitate de sprijin, a primit 115.000 EUR. „Echipa noastră abia așteaptă să ajute și să ofere suport acestei comunități incredibile”, a spus Nate Macabuag, fondatorul Koalaa. „Putem aprecia ce înseamnă să ai proteze confortabile și accesibile și dorim să ne extindem astfel încât să ajutăm oameni de toate vârstele. Câștigând în cadrul acestui program înseamnă că putem genera un impact real și putem construi comunitatea noastră de sprijin peer-to-peer.”

Moner Bondhu: O companie startup din Bangladesh, care oferă tuturor servicii de sănătate mintală și bunăstare accesibile și la prețuri prietenoase, a primit 100.000 EUR. „Suntem onorați să fim desemnați câștigători ai Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge”, a declarat Tawhida Shiropa, fondator și CEO al Moner Bondhu. „Ne angajăm să ne promovăm misiunea la scară globală, oferind consiliere profesională, ateliere și formare tuturor, în special lucrătorilor din fabricile de confecții, femeilor și tinerilor din Bangladesh. Câștigarea din cadrul acestui program este încă o modalitate prin care facem o diferență reală.”

„Ca brand global, avem responsabilitatea de a amplifica vocile inovatorilor care își propun să aducă schimbări pozitive în industria noastră”, a spus Tommy Hilfiger. „Trebuie depusă mai multă muncă pentru a obține o adevărată incluziune în peisajul modei. Pozitivitatea și spiritul antreprenorial pe care fiecare finalist le-a adus la masă mă face să sper că ne îndreptăm în direcția cea bună.”

Jurații care au participat la evenimentul final Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge au fost:

Tommy Hilfiger

Martijn Hagman, CEO, Tommy Hilfiger Global și PVH Europe

Halima Aden, Fost Model și Activistă

Esther Verburg, EVP, Sustainable Business and Innovation, Tommy Hilfiger Global și PVH Europe

Adrian Johnson, Antreprenor Media, Profesor Adjunct de Antreprenoriat la INSEAD

Katrin Ley, Managing Director, Fashion for Good

Yvonne Bajela, Partener de investiții și Membru al Consiliului

Cea de-a patra ediție a programului a fost lansată în martie 2022, cu peste 250 de aplicații primite de la antreprenori sociali din întreaga lume. Pe parcursul unui proces în mai multe etape, de un an, asociații Tommy Hilfiger și arbitrii selectați din rândul faniilor brand-ului au restrâns lista la cinci finaliști, pe baza unui set strict de criterii. În preajma evenimentului final, antreprenorii au finalizat propuneri de design sprint alături de experții Tommy Hilfiger, unde au prezentat cele mai stringente provocări de afaceri și au dezvoltat soluții practice. Apoi și-au rafinat propunerile prin prezentarea acestora în fața unui grup selectat de afaceriști specializați pe capital de risc.

Misiunea lui Tommy Hilfiger este de a deveni o companie de design & lifestyle poziționată ca lider în promovarea unui stil de viață sustenabil, care nu irosește nimic și îi întâmpină pe toți (Waste Nothing and Welcome All) prin modul în care își creează produsul, își gestionează operațiunile și se conectează cu comunitățile și părțile interesate. Mai multe informații despre călătoria de sustenabilitate a lui Tommy Hilfiger pot fi găsite pe https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

Despre Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge mai multe detalii sunt disponibile aici: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge. Procesul de aplicare pentru a cincea Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge urmează să înceapă în cursul anului 2023.

Prietenii și fanii brandului sunt invitați să se alăture conversației în social media folosind #TommyHilfiger și @TommyHilfiger.

Vizionare placuta