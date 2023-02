COS X LINDA FARROW ONLINE PE COS.COM

COS colaboreaza cu brandul de ochelari LINDA FARROW pentru o colectie care ofera modele iconice facute pentru a fi purtate acum si pentru totdeauna.

Infiintat in 1970, brandul de ochelari LINDA FARROW a avut o crestere fulminanta. Un pionier in introducerea ochelarilor ca adevarate accesorii in moda, Linda Farrow a redefinit acest produs experimentand continuu cu noi forme si stiluri care au devenit cunoscute ca modele clasice. Co-creand o noua gama pentru femeia moderna, expertiza recunoscuta LINDA FARROW ca producator de modele iconice este tradusa acum prin prisma COS.

Colectia formata din 9 piese este o expresie armonioasa a mestesugului, reprezentand o abordare discreta a luxului. Acordand o atentie deosebita detaliilor, colectia contine cinci stiluri emblematice, de la aviator la wayfarer. Cu decupaje, accente aurii si un twist al gamei de culori, calitatea de neclintit primeaza, in timp ce toate lentilele ofera protectie UV 100%.

Colectia va fi disponibila la nivel global pe cos.com pentru o perioada limitata.

Vizionare placuta