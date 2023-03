Answear.LAB lansează colecția în ediție limitată SISTERHOOD

Answear.LAB dovedește încă o dată că sprijinul între femei nu este doar un mit. Cea mai recentă colecție în ediție limitată SISTERHOOD, care combină lumea modei cu cea a muzicii și artei, sărbătorește prietenia și solidaritatea feminină pe mai multe niveluri.

Femeile au o putere imensă și știu să o folosească, mai ales împreună. Își unesc punctele forte și talentele pentru a se ajuta, a se susține și a iniția proiecte cu însemnătate. Femeile sunt ca surorile – când este necesar, se încurajează reciproc, își împărtășescexperiențe comune, se motivează reciproc și luptă pentru obiective, visuri și dorințe comune. Aceasta este viziunea Sisterhood prezentată de noua colecție în ediție limitată Answear.LAB. Sisterhood, sau “Frăția feminină”, este considerată o contrabalansare a rivalității impuse femeilor de cultura patriarhală. Sisterhood înseamnă sprijin și empatie. Pe această bază se pot construi relații bazate pe respect reciproc, care nu judecă, nu evaluează, nu critică. Sisterhood se bazează pe astfel de relații pozitive între femei. Nu trebuie să existe o legătură de sânge pentru a se numi „surori” dacă arătă solidaritate, grijă unele față de altele și ajutor reciproc.

Answear.LAB înțelege că prin stil, fără cuvinte, femeile pot exprima cine sunt. De aceea, în colecția SISTERHOOD vom găsi o mulțime de referințe și simboluri ascunse care se referă la solidaritatea feminină. Culoarea roz - culoarea reprezentativă a colecției simbolizează dragostea și înțelegerea necondiționată pe care ar trebui să o aibă femeile una pentru cealaltă. Rozul este romantic și intim în același timp, în psihologia culorilor este un semn de speranță –oferă încrederea că totul va fi bine. Rozul este de asemenea culoarea emblematică a designerului feminist Elsa Schiaparelli, care i-a inspirat pe designeriiAnswear.LAB. În colecția SISTERHOOD, nuanțeleputernice de roz sunt prezente pe paltoane din piele, rochii din satin, fuste din tulle și costume pentru femei. Rozul este însoțit de un albastru denim liniștitor și de un argintiu futurist, făcându-se referire la viitor și la sfera visurilor noastre. Nu numai aplicațiile atrăgătoare de pe blugi și katane din denim sau bijuterii care completează stilizările sunt luminoase, dar și hainele: jachete argintii, jachete tip biker, topuri și fuste.

Sisterhood face referire la fiecare aspect al vieții, motiv pentru care colecția SISTERHOOD depășește sferamodei, conectându-se cu muzica și arta. Fiecare dintre aceste zone interacționează între ele, transmit mesajeimportante și poartă o scânteie ce poate aduceschimbarea în societate. Campania SISTERHOOD este, de asemenea, multidimensională, conectând femeile puternice și îndemnându-le să se sprijine reciproc. Un punct important al colecției sunt tricourile cu colaje imprimate realizate de Anna Glik - o artistă polonezătalentată care a colaborat cu cele mai mari case de modă. Anna Glik a creat o serie de 6 colaje digitalespecial pentru Answear.LAB cu sloganuri care exprimă puterea solidarității între femei. Simbolurile sisterhood, cum ar fi mâini de femei strânse, apar lângă sloganurile "STAND BY YOUR SISTER", "SISTERHOOD GIVES YOU POWER" sau "HELP ONE ANOTHER IS PART OF SISTERHOOD RELIGION". Colecția în ediție limitată va fi disponibilă pe site-ul Answear.ro până pe 6 aprilie.

Vizionare placuta