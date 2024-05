Colecția toamnă/iarnă 2024 Levi’s aduce clasicul în contemporaneitate

Brandul Levi’s rafinează și evoluează constant look-urile clasice cu detalii moderne. Colecția toamnă / iarnă ‘24 continuă să progreseze, îmbinând cu gust stiluri distinctive pe materiale frumoase și naturale.

Combinând elemente boeme, o paletă de culori de pământ, detalii western, inspirație workwear și sofisticare prep pe piese statement și articole noi, colecția aduce în contemporan o serie vastă de piese clasice. Tensiunile dintre stiluri pot produce rezultate neașteptate – colecția combină referințe din anii 90 cu influențe din anii 70, apelează la detalii workwear, aspect supradimensionat combinat cu estetică impecabilă de colegiu cu elemente western. Cu un accent recurent pe indigo, negru și tonuri neutre, fiecare piesă a colecției e tratată de la vopsirea materialelor prin Levi’s Authentic la culori naturale și prespălare ușoară pentru a asigura calitate durabilă.

Brandul Levi’s a ținut pasul cu cultura prin fashion, așa că a colecționat o arhivă impresionantă de detalii despre evoluția și ciclicitatea stilurilor. Fie că vorbim despre materiale noi, modificări subtile ale croielilor, sau adăugarea de elemente subtile care constituie diferențe considerabile, echipa de design Levi’s continuă să elaboreze look-urile clasice.

Colecția răspunde și apetitului crescut pentru croieli mai largi, un element de stil care a fost adoptat deja de toate genurile și siluetele. Noul 555 Relaxed Straight pentru bărbați și XL Straight pentru femei sunt două piese care promit confort casual pe modele largi și relaxate cu stil. Colecția cuprinde o gamă vastă de pantaloni, fuste, topuri și accesorii, continuând istoria glorioasă a brandului Levi’s de lider în siluete clasice și inovație în design, pentru a aduce vestimentația în contemporan.

Colecția pentru femei

Oferta pentru femei se bazează pe materiale naturale, care crează un vibe casual și boem cu detalii feminine. De la detalii de dantelă populară la broderii și volane, se observă o feminitate ancorată în materiale naturale. Colecția oferă look-uri clasice cu elemente western, workwear și prep, care sunt moderne și relevante azi. Pentru partea de jos găsim o gamă largă de șorturi și pantaloni lungi din denim featherweight și lightweight. Împodobit cu estetică subtilă western și îmbinând o esență boemă, High Baggy Short are un aspect larg și relaxat. Noul XL Straight și XL Chino reprezintă esența prep relaxat cu reinterpretarea spectaculoasă a moelelor clasice. Altă piesă excepțională e Ribcage Bermuda Short, cu elemente boeme și un croi americana. Maleabile și moderne, articolele duc modelele clasice pe noi culmi de stil.

Pentru topuri, elementele casual și boem predomină, inclusiv rochia și bluza Cici. Topul Gianna înfrumusețează o bluză clasică cu detalii delicate și feminine, iar Boxy Tank înnobilează un tricou clasic cu materiale naturale moi. Rochia midi și salopeta Western reinterpretează clasicul cu un denim inovator. Colecția e completată de o serie de accesorii funcționale și versatile. Sacoșa Two Horse Tote All este geanta perfectă de plajă iar centura Valerie combină stilul preppy look cu Western. “De la piese de colecție de inspirație campus la elemente discrete western pe denim ușor, am vrut să dezvoltăm siluete clasice și să le aducem în contemporan cu relevanță” spune Jill Guenza, Global VP al Women's Design Levi Strauss & Co. “Punem accent pe piese esențiale de zi cu zi și accente boeme, într-o feminitate ancorată și puternică în toată această colecție cuprinzătoare.”

Colecția pentru bărbați

Se remarcă o recurență de indigo, negru și gri combinate cu estetică western, prep și utilitar, care reprezintă un omagiu adus anilor ‘90s. Triocourile explorează prin materiale noi, iar jeanșii perpetuează stilul relaxat. Modele adorate sunt elevate cu proporții perfecte, referințe relevante din arhivele Levi’s și branding discret Levi’s. Jeanșii bărbătești continuă stilul loose. XX Chino Authentic Straight, XX Chino Loose Straight Pleated și noul 555 Relaxed Straight sunt emblematice și reprezintă un omagiu adus modelelor vintage din anii 90 prin prespălare și proporții generoase. 468 Loose denim short și XX Authentic Chino Short Preppy sunt șorturile perfecte pentru un stil fără efort, în timp ce 568 Loose Straight Cargo adaugă un plus de relaxare colecției.

Gama extinsă de topuri are elemente western și ‘90s prep. Găsim imprimeuri vibrante, dar de bun gust, cămașa Sunset Camp e versatilă, în timp ce noul model SS Authentic Button Down reprezintă stilul preppy casual. Puloverul Polo și cardiganul Richmond aduc un plus de relaxare în acest mix. Noul tricou Vintage Batwing Graphic oferă elemente vintage cu branding discret Levi’s, iar cămașa Relaxed Fit Western este reprezentativă pentru look-ul lived-in western. Genți și șepci versatile, ca șapca clasică Relaxed Dad Heritage sau Backpatch Beanie, completează colecția. “Atât în modelele clasice modernizate, cât și modelele noi inspirate din arhive, suntem încântați să extindem oferta pentru bărbați,” spune Janine Chilton-Faust, Global VP pentru Men's Design Levi Strauss & Co. “Colecția reprezintă un mix cu adevărat unic de vintage prep, western, referințe din anii 90, care elevează unele dintre cele mai iubite piese ale noastre.”

Vizionare placuta