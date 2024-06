Sneakers & Co. – cel mai mare eveniment de sneakers din România revine la București pe 7-9 iunie

Sneakers & Co., cel mai mare eveniment de sneakers din România, se întoarce între 7-9 iunie 2024 la Combinatul Fondului Plastic din București!

CP

Festivalul adună peste 50 de retaileri într-un spațiu dedicat artei. Partenerii festivalului pregătesc: ediții limitate, reduceri, customizare sneakers, stații de curățare sneakers, concursuri de sport (streetball), o zonă de arcade games, haine vintage, muzică, food & drinks si altele.

Cu mii de vizitatori din toată țara, Sneakers & Co. devine punctul de referință pentru comunitatea de sneakerheads din România!

O altă zonă de neratat este cea de conferinte - Stories, unde experți și pasionați discută despre sneakers și cele mai hot trenduri; aici veți învăța tips & tricks direct de la cei care fac trendurile posibile. Momentul culminant al acestei ediții se anunță a fi prezența lui Michael Dupoy, autorul seriei "All Gone", o colecție de cărți care surprind cele mai relevante articole și momente din lumea streetwear-ului! 👀

A treia ediție a acestui eveniment vizează atât pasionații de sneakers, cât și pe cei care doresc să petreacă un weekend cool, într-un loc unde muzica, street style-ul și arta se întâlnesc în armonie perfectă!

În curtea Combinatului Fondului Plastic veți găsi un food court și baruri, zone dedicate competițiilor sportive și petrecerilor, precum și DJ set-uri și live set-uri exclusive de la Alt Om, Psihotrop sau On the Block.

Prețul unui bilet de o zi este doar 49 lei, iar pentru un abonament de 3 zile vei plăti doar 99 lei! Nu ratați această experiență unică și fresh! 🔥

Pentru mai multe detalii și ultimele update-uri, vizitați:

www.sneakersandco.ro

www.instagram.com/sneakersandco.ro

Let's make memories and rock those kicks together! See you there!

Vizionare placuta