Ultra feminitate într-o vară toridă SOIREES DE LA MODE, Ediția 35 – in memoriam ROBERTO CAVALLI

Aseară, marți, 11 iunie, în sala Atelier a complexului hotelier Caro, a avut loc cea de-a 35-a ediție a SOIREES DE LA MODE, cel mai longeviv eveniment de fashion creativ din România.

Acest loc special și select, care a găzduit în trecut show-ul dedicat marelui Brâncuși, a fost de această dată martorul unui eveniment in memoriam dedicat regretatului designer italian ROBERTO CAVALLI, dispărut dintre noi recent, la vârsta de 83 de ani.

“Modelele sunt ca niște prințese … da … pentru mine, sunt prințese. Când încep să creez o colecție, ma gândesc la ce anume s-ar aștepta o femeie frumoasă de la mine. Și am înțeles că vrea să fie specială, sexy, senzuală și fermecătoare. Admir femeia și feminitatea. Pentru mine, ochii, cum arată, cum se mișcă sunt cele mai importante elemente.

O rochie ar trebui doar să o ajute pe femeie să se simtă așa, să scoată la iveală întreaga feminitate pe care orice femeie o are în interior. Iubesc natura, animalele au cele mai frumoase haine. Dumnezeu le-a făcut cele mai bine îmbrăcate. Iar femeile se simt natural în aceste ținute. Îmi place să creez pentru femei frumoase și tinere. Iar dacă ele sunt fericite cu ceea ce poarta, atunci într-adevăr vor fi frumoase“, spunea ROBERTO CAVALLI.

“ROBERTO CAVALLI este una dintre figurile emblematice ale istoriei modei și un lider incontestabil al modei italiene de înalt nivel. Eu îl consider un continuator al liniei estetice a lui Gianni Versace, ducând mai departe ideea de exuberanță, senzualitate, feminitate și bucuria de a vedea femei fericite.

Accentul său pe frumusețe ca motor al umanității și pe acel ‘joie de vivre’ italian unic l-au făcut inconfundabil. Lansat în anii '70, Cavalli s-a retras de la conducerea creativă a firmei în 2015, după 45 de ani de creație neîntreruptă. A fost unul dintre marii maximaliști ai modei, alături de Dolce & Gabbana, Gianni Versace și Alber Elbaz.

Mulți au considerat stilul său ca reprezentând un 'riviera world lifestyle' sau 'Hippie Couture', evidențiind astfel impactul său profund asupra istoriei modei. În această ediție, reflectăm elementele esențiale ale creației și vieții marelui maestru italian prin viziunea marilor designeri români de top dar și a unora aflați la început de drum.

Creațiile sunt extrem de variate, incisive, incitante, senzuale, sofisticate și bogate în detalii, demonstrând adevăratul potențial al modei românești," declară Alin Gălățescu, organizatorul și directorul artistic al show-ului.

Cei 14 Designeri care și-au prezentat creațiile inspirate de universul marelui ROBERTO CAVALLI, sunt, în ordine alfabetică: Aleha Toncea / Alexandra Calafeteanu / Alessia Stoica (New)/ Cera Mihăilescu / Florin Burescu (New)/ Idyllic by Corina-Elena Gheliuc / Loredana Ciangau / LOSKI by Roxana Mișaca / Luminita Balazs (New)/ PUER Designs/ Raluca Roman (New)/ Raluca Soare / Roxana Blagu / Zestal.

Accesorii: Seredipity by Gabriela Săvuică

Atmosfera a fost desăvârșită de muzica LIVE, creată special pentru acest eveniment de remarcabilii ZUM Music, în continuarea proiectului nostru sonor comun: "FASHION Music".

Am avut prezente atât pe catwalk, cât și în sală, o serie de Persoane Publice remarcabile.

Pe podium: Patrizia Paglieri, Geanina Ilieș, Iuliana Pepene, Lina, Ioana Picos, Monica Odagiu, Crina Abrudan, Alexandra Chirițescu, Andreea Chirițescu, Viorica Neagu, Maria Bărbulescu.

În sală: Andreea Marin / Dana și Gabriela Savuica / Oana Roman / Florentina Fântânaru / Comunitatea CARDINALIA.

Parteneri:

Make-up - Echipa Laura Perian/ Hair - Echipa Erika Gonczi / Caro Hotel Bucharest / Comunitatea CARDINALIA by Adina Cotiga / SERVE / Nazzuro Aqua / AV Hive / Artesana / Alchemico / ALBO Tech.

Partener comunicare: PRagmatIQ by Mihaela Rădăcină.

Foto: Remus Nicolaescu.

“SOIREES DE LA MODE” este un eveniment marca Avanpremiere by Alin Gălățescu.

Vizionare placuta