Pure Confort: stilurile de vară în țesături naturale

DiKa, brandul prêt-à-porter feminin fabricat în întregime în Europa, este aliatul femeilor stilate, care doresc să poarte articole de îmbrăcăminte răcoroase în zilele toride.

(comunicat de presă)

Cea mai recentă colecție a brandului pe care îl cunoaștem de când eram mici prezintă articole realizate din țesături naturale, care îmbină confortul cu eleganța fără efort, perfecte pentru zilele calde de vară.

DiKa aduce în prim plan bumbac 100%, in și cânepă - țesături răcoroase, prietenoase cu pielea și ușor de întreținut.

• Bumbac: moale, respirabil și hipoalergenic, este ideal pentru pielea sensibilă. Alege o salopetă sau o pereche de pantaloni monochrome pentru toate zilele care continuă după birou cu o ieșire în oraș.

• In: îmbrăcămintea de in DiKa utilizează țesături certificate European Flax, cultivate fără pesticide și produse cu un impact minim asupra mediului. Acest proces fără deșeuri utilizează toate părțile plantei de in, reflectând angajamentul DiKa pentru sustenabilitate. Noi ne-am îndrăgostit de sacourile scurte și de rochiile midi cu centură în stil colonial, perfecte pentru orice ocazie.

• Cânepă: devine mai rezistentă cu fiecare spălare, necesită resurse minime pentru îngrijire și filtrează în mod natural razele UV, fiind o alegere ecologică. Rochiile de plajă sunt un excelent element de trecere de la malul mării la o plimbare pe faleză.

Explorează colecția de vară DiKa pentru piese versatile, durabile și termoreglabile, care oferă confort și rezistență de zi cu zi: https://www.dikastore.ro