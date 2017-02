In viata mea nu am nevoie de un barbat perfect. Am nevoie de un barbat adevarat.

Vreau un barbat sincer. Un barbat care raspunde la mesajul meu in scurt timp dupa ce il citeste si nu il ignora sau raspunde dupa doua ore in mod intentionat.

Vreau un barbat care se straduieste sa aiba succes in cariera. Un barbat care nu se lasa pana cand nu obtine tot ce isi doreste.

Vreau un barbat care sa imi stearga lacrimile cand plang si sa ma tina in brate pana cand adorm. Vreau un barbat care sa ma aduca inapoi la realitate, care sa imi aminteasca cine sunt si sa ma linisteasca spunandu-mi ca totul va fi bine.

Vreau un barbat care sa ma asculte, insa sa imi ofere si libertatea de care am nevoie.

Vreau un barbat care sa imi spuna ca arat bine si sa se mandreasca tot timpul cu mine.

Vreau un barbat care nu isi poate lua mainile de pe mine nu doar in intimitate.

Vreau un barbat crescut bine, care isi iubeste familia si, cel mai important, isi apreciaza mama. Vreau un barbat pentru care echilibrul in familie este totul.

Vreau un barbat care sa imi inspire incredere, care sa nu ma intimideze si sa ma lase sa fiu asa cum sunt eu, fara a incerca sa ma schimbe.

Vreau un barbat care nu se teme de ideea de casatorie. Nu acum, insa intr-o zi.

Vreau un barbat de la care sa invat lucruri noi. Vreau sa avem discutii aprofundate, in care ne stimulam mintea si gasim solutii pentru problemele cu care ne confruntam.

Vreau un barbat care isi da seama ca poate ca nu sunt perfecta. Insa ma accepta asa cum sunt pentru ca ma iubeste.

Vreau un barbat care ma incurajeaza sa merg mai departe si sa evoluez in cariera mea. Un barbat care ma ambitioneaza si ma felicita la fiecare pas pe care il fac.

Vreau un barbat care nu doar imi spune ca ma iubeste, ci imi si arata. Vreau un barbat care sa ma tina de mana cand ma doare capul, sa imi ofere geaca lui cand imi este frig, sa fie dispus sa isi imparta umbrela cu mine pe o ploaie torentiala, sa ma tina de mana prin viata.

Vreau un barbat care stie ca faptele vorbesc mai bine decat cuvintele.