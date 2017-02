O relatie incepe cu fluturi in stomac si ore in sir de stat la povesti. Cu timpul, unele obiceiuri pe care le facem in cuplu pot afecta iremediabil relatia. Neglijenta, munca in exces, faptul ca nu-l mai respecti, il sufoci sau incerci sa-l schimbi, exagerezi cu gelozia pot rupe o relatie care promite. Stiai ca gelozia e o boala?

Teoria de specialitate spune ca intre parteneri trebuie sa existe o comunicare continua. Sunt utile si cateva reguli de “functionare” in cuplu, care sa respecte nevoile celuilalt de a fi iubit si respectat. Se interzice jignirea partenerului sau punerea intr-o postura umilitoare in public. Pe langa acestea, sunt si alte obiceiuri care darama temeliile unei legaturi de durata. De exemplu, gelozia e o boala si reprezinta principalul inamic al unei relatii implinite.

Nu incerca sa-l schimbi

Ideal este sa accepti ca suntem diferiti si tocmai de asta il apreciezi si l-ai placut din prima clipa. Daca vei incerca sa-l schimbi, sa-l modelezi dupa bunul plac sau dupa preferintele rudelor sau prietenelor, vei sfarsi prin a avea langa tine un partener frustrat, care isi va pierde increderea in el. Reprosurile nu folosesc la nimic intr-o relatie, asa ca renunta pe cat posibil la ele.

Gelozia e o boala, dar se trateaza

Simti ca ascunde ceva, desi el iti arata in toate modurile ca te iubeste. Ii verifici telefonul cand e in baie sau noaptea, cand doarme.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto interior si prima pagina: Natali Dronova , Shutterstock