Dandu-si seama ca a intarziat la o intalnire extrem de importanta, tatal a luat-o la fuga catre usa de la iesire, agatandu-si rapid sacoul pe umar. A ridicat servieta de jos si s-a facut nevazut. In timp ce cobora treptele casei, micuta a alergat pana la usa. Cu manutele ei mici, dar puternice, a apasat pe clanta si a deschis usa.

"Stai, stai..." - a spus ea, insa tatal era deja in masina. A pornit motorul si a plecat cu scartait de roti.

Fetita s-a intors in bucatarie. Posomorata, s-a asezat la loc in scaunul ei si a continuat sa manance micul dejun.

"Ce s-a intamplat, scumpo?" - a intrebat-o mama nedumerita.

Cu barbia tremuranda si cu privirea in castronul cu cereale, micuta a spus cu o voce ranita: "Tati... a plecat fara sa imi dea un pupic."

In acel moment, mama a luat telefonul, si-a apelat sotul, i-a spus ceva in soapta, apoi i-a inmanat telefonul fiicei sale:

Micuta: "Tati, ai uitat sa imi dai pupicul de ramas bun."

Tatal: "Imi cer scuze draga mea. Am uitat."

Micuta, cu o voce puternica, incercand sa para matura: "Este in regula". Apoi a inchis telefonul.

Fetita s-a ridicat de pe scaun, s-a incaltat cu sandalutele rosii, si-a luat bluzita si ghiozdanelul si a iesit afara, asteptandu-si mama sa o duca la gradinita. In timp ce cobora treptele, ea a vazut masina care parca in fata casei. A alergat cu bratele deschise la barbatul care deschidea usa masinii.

"Imi pare rau ca am uitat!" - a spus tatal in timp ce o ridica in brate.

Cincispreze ani mai tarziu nimeni nu isi va mai aminti de intalnirea importanta, insa o fetita nu va uita niciodata ca tatal ei s-a intors acasa doar pentru a ii da pupicul de ramas bun.

