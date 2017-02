Furtunile nu dureaza pentru totdeauna. Asta este ceva ce toata lumea stie, insa atunci cand vine vorba despre furtunile care au loc in interiorul nostru, le lasam pentru totdeauna, le oferim o chirie gratuita in mintile si sufletele noastre pe o perioada nedeterminata.

Lasam sa ploua de fiecare data cand soarele este pe cer pentru ca ne-am obisnuit cu ploaia. Pentru ca eram obisnuiti cu plansete dupa zambete.

Ne-am inchis in barlogul nostru si ne-am indepartat de lume pentru ca am crezut ca vor fi furtuni cu nori grei si ca nu vom fi suficient de puternici pentru a face fata. Asteptam sa treaca furtuna si sa rasara soarele. Insa niciodata nu am facut nimic pentru a readuce soarele in casele si inimile noastre. Asta pana acum. Este timpul pentru o schimbare, este timpul sa ne ridicam de jos si sa mergem mai departe. Indiferent de cat de dificil este momentul prin care trecem, trebuie sa tinem intotdeauna capul sus, sa avem incredere in noi si sa mergem mai departe.

Este timpul sa invatam sa dansam in ploaiesi sa lasam curcubeului sa isi faca numarul pe cerul senin. Este timpul sa nu ne mai temem. Cu cat mai multe furtuni traim, cu atat mai putin ne speriem.

Este timpul sa invatam ca furtunile sunt doar o mica parte din natura, din viata noastra si din noi. Furtunile sunt trimise in viata noastra pentru un motiv, ele incearca sa ne spuna ceva, incearca sa ne trimita un mesaj puternic. Fiecare furtuna vine cu o binecuvantare, fiecare furtuna distruge ceva pentru a construi altceva.

Atunci cand invatam ca furtunile nu ne pot pune la pamant vom invata cum sa fim fericiti - chiar si intr-un uragan.

Asadar, sa nu ne mai ferim de ploaie... ci sa o lasam sa ne invete adevarata lectie a vietii, sa ne invete cum sa fim noi. Pentru ca doar in noi gasim puterea de a merge mai departe.

foto interior si prima pagina: Cammie Czuchnicki, Shutterstock