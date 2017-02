Oamenii fericiti stiu ca totul este trecator. Ei stiu ca luptele cu care se confrunta vor trece si, in acelasi timp, stiu ca lucrurile mari si valoroase din viata lor vor trece la fel. Oamenii fericiti traiesc in prezent, se bucura de moment.

Oamenii fericiti nu se numesc "oameni fericiti" si nici nu se gandesc la ei in acest fel. Ei definesc fericirea ca un sentiment de liniste si multumire amestecate cu cele mai profunde pasiuni ale lor. Oamenii fericiti se bucura de fiecare lucru care le pune zambetul pe buze.

Ei stiu ca dragostea este cea mai importanta. Stiu ca prin iubire respecti si fac tot posibilul sa se inconjoare de oameni care nu se tem sa iubeasca si sa ofere iubire.

Ei stiu ca nimic nu ar trebui luat in serios si ca intotdeauna roata se intoarce. Ei stiu ca exista un plan mai mare pentru ei si o forta mult mai mare. Ei traiesc bucurandu-se de fiecare rasarit si apus de soare. Ei traiesc zambind, traind si iubind.

Oamenii fericiti aleg fericirea pentru ca stiu ca aceasta le aduce beneficii. Aleg curajul si aleg sa accepte lucrurile pe care nu le pot schimba, chiar si atunci cand totul pare imposibil.

Pentru ca mai mult decat orice altceva, oamenii fericiti stiu ca fericirea nu este niciodata sedentara. Ei recunosc toate emotiile si sunt recunoscatori pentru fiecare experienta pe care o traiesc.

Cu totii incepem calatoria prin viata fara nimic, trecem prin momente nefericite sau evenimente care ne marcheaza. Insa totul depinde doar de noi, fericirea este in mainile noastre si noi suntem cei care ne putem dicta viata. Asadar, sa alegem bucuria in locul tristetii, zambetul in locul lacrimilor si linistea sufleteasca in locul furtunilor interioare. Sa alegem fericirea!