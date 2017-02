De la una dintre cele mai mari personalitati ale acestei lumi - Beyonce. Am adunat cele mai frumoase citate ale artistei, cuvinte speciale care sa ne ajute in momentele dificile, sa ne dea putere pentru a merge mai departe si sa ne incurajeze sa avem incredere in noi.

Iata care sunt acestea.

1. De ce trebuie sa alegi ce fel de femeie vrei sa fii? De ce trebuie sa te constrangi? Sunt femeie si imi place sa fiu, dar daca esti atractiva, asta inseamna ca nu poti sa fii si sexy?

2. Daca totul ar fi perfect in viata, nu ai invata nimic si nu ai evolua niciodata.

3. Femeile trebuie sa munceasca mai mult pentru a reusi in aceasta lume. Ma enerveaza teribil ca femeile nu primesc aceleasi oportunitati ca si barbatii sau aceiasi bani.

4. Inainte de a incepe o relatie serioasa, trebuie sa ajungi sa te cunosti, sa stii ce iti doresti si sa te iubesti asa cum esti.

5. Puterea inseamna fericire, puterea inseamna munca grea si sacrificiu.

6. Cea mai importanta caracteristica pe care o femeie o poate avea este increderea in propria persoana.

7. Este timpul sa lasi totul in urma, este timpul sa privesti catre viitor. Este drumul tau, trebuie doar sa ai incredere in tine.

8. Sunt om ca toti oamenii, iar dragostea ma face, uneori, sa-mi pierd controlul.

9. Zambeste mai des! Zambetul este fericirea!

10. Haideti sa fim onesti, banii dau barbatilor puterea sa conduca spectacolul. Le dau puterea sa ne defineasca valorile, sa spuna ca inseamna sa fii sexy si sa discrediteze feminismul. La sfarsitul zilei, modul in care gandesti conteaza. Trebuie sa ne remodelam felul in care ne percepem.

11. Imi accept greselile. Ma ajuta sa imi dau seama cine sunt.

12. Puterea inseamna fericire. Puterea inseamna munca si sacrificiu.

13. De indata ce ating un obiectiv, imi fixez altul si mai inalt. In acest fel am ajuns unde sunt acum.

14. Nu stiu unde mi-e locul. Insa niciodata nu ma opresc, intotdeauna merg mai departe.

15. Uneori am nevoie sa aud ca sunt puternica pentru a crede asta.

16. Este atat de usor sa te pierzi in viata. Insa trebuie sa fii puternic si sa mergi mai departe.

17. Am multe visuri si imi doresc ca acestea sa devina realitate. Simt ca eu sunt singura care isi poate indeplini visurile, nu am nevoie de nimeni altcineva.

18. Nimeni nu iti poate oferi putere. Trebuie sa muncesti pentru a o obtine.

19. Am avut de facut o alegere: sa astept sau sa iau decizii. Sa fac un pas in spate sau sa ma indrept catre viitor. Am ales SA FIU EU.

20. In fiecare dimineata ma trezesc spunandu-mi ca nu voi permite altora sa imi decida viata.

foto interior si prima pagina: JStone, Shutterstock