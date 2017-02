Viata ta e facuta din liste pentru orice lucru pe care il ai de facut? Liste de cumparaturi, liste ca sa-ti amintesti ce trebuie sa faci, liste cu planul alimentar pe care ti l-ai impus, liste cu tot felul de exercitii sau cu concertele la care vrei sa mergi in fiecare an? Daca esti invatata sa iti notezi totul, e greu sa o faci in carnetel, iar post-it-urile se pierd usor. Asa ca cel mai bine e sa iti descarci o aplicatie care sa te ajute sa-ti organiezezi viata si lucrurile pe care le ai de facut. Popsugar.com a facut o lista cu astfel de aplicatii. Cele mai multe sunt gratuite, dar au variante premium pentru care trebuie sa platesti.

Cum sa-ti organizezi viata cu o aplicatie de mobil

1 Remember the Milk

Aplicatia Remember the Milk e gratuita si e destul de simpla. Sincronizeaza toate reminderele de pe fiecare dispozitiv pe care il folosesti (tablet, laptop, telefon). Poti chiar sa creezi o lista pe care sa o impartasesti cu altcineva, ca sa o bifati punctele de pe ea impreuna.

2 Wunderlist

O alta aplicatie simpla, de facut liste, care te ajuta sa-ti organizezi viata este Wunderlist. Iti faci liste diferite, cu remindere la anumite date si ore si poti share-ui lista. Daca esti utilizator de iOS, poti folosi 3D Touch ca sa vezi ce punct urmeaza pe listele tale din alte zile.

foto interior si prima pagina: Jacob Lund, Shutterstock