Vrei sa fii o femeie puternica si independenta, sa cuceresti usor orice barbat, dar sa nu permiti sa fii ranita in dragoste? Herinterest.com iti vine in ajutor cu un ghid complet, care iti pune la dispozitie toate trucurile de care ai nevoie!

Este destul de usor sa fii o femeie puternica si independenta, iar prima regula este sa nu te atasezi emotional de barbatul care nu te vrea in viata lui.

Ghid complet: cum sa fii o femeie puternica si independenta

1. Nu-l lasa sa afle mai multe detalii din viata ta personala

Ai facut o noua cucerire, ati inceput sa va vedeti destul de des, va simtiti bine impreuna si vrei ca totul sa fie perfect? Nu-l lasa sa afle mai multe detalii din viata ta personala, indiferent de situatie. Chiar daca tu crezi ca relatia voastra poate avea un viitor, este posibil sa fie doar o iluzie de moment. Asteapta sa il cunosti mai bine si nu te grabi sa dezvalui prea multe informatii despre tine.

2. Inchide-ti telefonul si rezerva-ti timp doar pentru tine

De obicei, barbatilor le place sa detina controlul, mai ales la inceput, cand totul este doar un joc pentru ei. In cazul in care barbatul cu care te vezi obisnuieste sa iti trimita mesaje si vrea mereu un raspuns prompt de la tine, este bine sa il tii putin in suspans si sa te deconectezi. Inchide-ti telefonul si rezerva-ti timp doar pentru tine. Lasa-l sa-si faca scenarii si sa creada ca ai ceva mult mai important de facut.

foto interior si prima pagina: Creaturart Images , Shutterstock