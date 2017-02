Sunt foarte multe lucruri care pot sa nu iti placa la tine cand esti singura de prea mult timp, dar sunt sanse sa descoperi si o alta latura a ta, scrie elitedaily.com. Chiar daca iti doresti cu ardoare sa incepi o relatie noua, sa iubesti si sa fii iubita, este esential sa inveti sa te apreciezi pe tine insati si sa te bucuri mai mult de viata.

Poate ca te incearca foarte multe ganduri si sentimente cand esti singura de prea mult timp, dar in mod sigur este o etapa importanta a evolutiei tale.

5 lucruri pe care le inveti despre tine cand esti singura de prea mult timp

1. Inveti sa accepti noi provocari si sa le depasesti cu brio

De obicei, in momentul in care o persoana se loveste de o noua provocare, primul instinct este sa apeleze la sfaturile sau la ajutorul altcuiva. Aceasta regula nu se aplica si in cazul tau, pentru ca singuratatea te-a invatat sa fii puternica si sa accepti provocarile care iti apar in cale. Instinctul tau nu este sa ii lasi pe altii sa rezolve situatiile in locul tau, ci sa te descurci singura.

2. Nu te iubesti cu adevarat pe tine insati, dar vrei sa schimbi asta

Poate ca sunt momente in care anxietatea isi face loc in viata ta, iti este teama sa te afisezi in public, esti rezervata fata de unele persoane sau consideri ca nu ai foarte multe atuuri.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro