Folosirea antiperspirantului sau deodorantului ar putea fi o modalitate buna pentru a scapa de mirosul neplacut al corpului.

Cercetatorii din SUA au descoperit ca utilizarea, pe piele, a acestor produse de igiena personala afecteaza in mod semnificativ tipul si durata de viata a bacteriilor din microbiomele axilelor.

“Mii de specii de bacterii au capacitatea de a trai pe pielea umana, si, in special, in zona axilei. Dar care dintre aceste specii traiesc in special acolo a fost greu de prezis, dar am descoperit ca una dintre cele mai mari determinantii ale bacteriilor din zona axilara este utilizarea deodorantului si/sau antiperspirantului”, a declarat Rob Dunn, ecologist de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord.

Pentru a evalua impactul microbilor in timpul folosirii deodorantului si antiperspirantului, cercetatorii au analizat 17 participanti pe parcursul a 8 zile.

Grupul a fost alcatuit din 3 sub-grupuri: 7 persoane care au folosit zilnic antiperspirantul, care reduce cantitatea de transpiratie. Cinci participanti care au folosit zilnic deodorantul, care adesea include etanol sau alte antimicrobiene pentru a ucide microbii care cauzeaza miros. si alte 5 persoane care nu au folosit nimic. in timpul experimentului, participantilor le-au fost luate probe din zona subratului de doua ori pe zi.

foto interior si prima pagina: Syda Productions , Shutterstock