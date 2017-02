Nu mai exista apreciere, respect sau pasiune reala. Nici macar pofta. In visurile mele, inca suntem fericiti. In somn, inca ne mai tinem in brate, insa isi simt respiratia. Corpurile noastre nu cunosc durerea sufletului, iar noaptea ele reactioneaza cu aceeasi chimie care ne-a adus impreuna. Ele nu sunt speriate, obosite, ranite asa cum sunt inimile noastre. In intuneric, eu inca imi doresc sa imi odihnesc capul pe umarul tau, sa imi pun urechea aproape de inima ta si sa aud din gura ta "Sunt al tau!".

Iti mai aduci aminte cum ne pierdeam noptile uitandu-ne la filme, mancand popcorn si razand la glume proaste? Sau de acele momente cand nu aveam niciun indiciu incotro merge viata noastra si traiam fiecare moment incurajandu-ne reciproc?

Stiu, viata se schimba, vremurile devin mai grele, iar relatiile nu raman la fel ca la inceput. Insa nu asta defineste, de fapt, viata? Nu acesta este cursul normal al vietii? Noi ne schimbam zi de zi si ne ingropam in mai mult confort in ciuda dorintelor noastre secrete de a simti din nou fluturi in stomac.

Dragostea se schimba si, uneori, poate ca nu in bine. Insa, alaturi de tine, dragul meu, am gasit atat de multe motive de care sa ma simt mandra si iti stiu atat de multe calitati care ma fac sa te apreciez si mai mult.

Indraznesc sa te rog sa gasesti putere in inima ta pentru a lupta in continuare. Este timpul sa ne tinem de mana, sa lasam in spate trecutul si sa trecem impreuna peste barierele si obstacolele construite. Noi putem dansa melodiile noastre preferate sau putem merge in locul nostru secret pentru a privi cerul. Ne putem tine de mana fara nicio teama. Putem plange, putem incerca.

Sper ca vei gasi curajul sa lasi in spate tristetea si orgoliile. Sper ca intr-o zi sa ne uitam amandoi la acest moment si sa radem impreuna pentru ca timpul nu doar ca vindeca, ci si modifica amintirile si lasa tot ce este rau si urat in spate. Sper sa fii in continuare tu, acel barbat care s-a apropiat de mine si mi-a oferit sufletul lui in grija.

Petrece urmatoarele 48 de ore cu mine... pentru ca imi amintesc cat de bine stiu sa ascult. Petrece urmatoarele 48 de ore cu mine, departe de toata lumea, doar noi doi... pentru a ne cunoaste cine suntem cu adevarat. Pentru a da deoparte mastile pe care uneori le purtam. Pentru a ne impartasi secretele si a ne deschide inimile.

