Daca "Te Rog" se limiteaza la politete, "Multumesc" are o incarcatura ceva mai mare: este vorba de solidaritate si recunostinta. Dar daca inseamna ceva mai mult?

Putem spune "Multumesc" inainte de a primi ceva, de a realiza ceva, si este posibil sa generam un strop de magie! Daca nu credeti in minuni, s-o luam stiintific. In momentul cand devenim atat de convinsi ca trecem peste orice piedica, multumim in gand, fara o adresa explicita, pentru inspiratia de a gasi un drum, o solutie. In acel moment cream un flux de energie pozitiv. Este deja demonstrat stiintific faptul ca gandurile sunt emisii de energie, sunt masurabile, se supun regulilor fizicii.

Daca un aparat electrocasnic functioneaza pus in priza, poate la fel se intampla cu oamenii. Ramanem, insa, pe terenul stiintei. Contactul gandurilor pozitive, chiar daca nivelul cunostintelor pentru citirea lor este deocamdata limitat, genereaza o incarcatura de acelasi tip. Multiplicat, campul energetic al gandurilor pozitive nu ne va da aripi la propriu, dar ne va insufleti sa il multiplicam. Astfel, influentam semenii, le sugeram fara cuvinte sa caute solutii, sa castige.

Generarea de realitati pe baza gandurilor este obiectul a numeroase cercetari stiintifice. La marea masa a publicului nu au ajuns deocamdata decat informatii potrivit carora industriile militare detin secretul influentarii la distanta.

foto interior si prima pagina: Anastasiia Gevko , Shutterstock