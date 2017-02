Cat de speciala este o mama... In randurile de mai jos veti afla importanta unei mame (a unei femei) pentru familia ei.

"Eram la supermarket. Aveam bebelusul in marsupiu, cu o mana tineam copilul de trei ani de manuta, iar cu cealalta trageam caruciorul dupa mine. Vorbeam cu sotul meu la telefon, incercam sa il ajut intr-o problema legata de munca.

Am vazut ca o batranica se uita la mine... a venit mai aproape si parea ca vrea sa asculte ce vorbesc eu. Nu am mai rezistat si am intrebat-o "Aveti nevoie de ceva?"

In acel moment mi-a zambit si mi-a spus: "Nu... voiam doar sa te intreb daca si lucrezi. Te-am auzit vorbind la telefon despre munca. Si nu inteleg cum reusesti."

Va spun sincer ca imediat ochii mei s-au umplut de lacrimi. In sfarsit gasesc si eu pe cineva care ma intelege. Si este o persoana straina.

"Nu, doar imi ajutam sotul intr-o problema pe care o are la birou."

Ea a pus mana pe umarul meu si a continuat:

"Esti mama, esti femeie, esti fiica, esti ceasul cu alarma, esti bucatarul familiei, esti menajera, esti barmanul, esti bona, esti asistenta medicala, esti curierul, esti agentul de securitate, esti sfatuitoarea, esti invatatoarea, esti consilierul, esti sotie. Nu ai vacanta, nu ai diploma de licenta in medicina. Nu ai nicio zi libera, esti la datorie zi de zi, noapte de noapte. Si nici nu primesti un salariu pentru asta."

Acest mesaj ar trebui sa ajunga la toate femeile din aceasta lume. Asadar, va rugam sa il impartasiti nu doar cu prietenele voastre, ci si cu mamele, sotiile, bunicile, matusile. Pentru ca femeile chiar sunt speciale. Este sunt SUPER FEMEI!

foto interior si prima pagina: Liderina , Shutterstock