Nu are importanta faptul ca ati fost sau nu intr-o relatie oficiala. Faptul ca ati flirtat a fost de ajuns pentru ea. Faptul ca i-ai oferit atentie a fost suficient.

In secunda in care i-ai zambit, totul s-a schimbat pentru ea. A fost prinsa de vraja ta. Si spera ca tu sa fii acel barbat. Acel suflet pereche pe care il astepta de atata timp.

Nu s-a indragostit de tine din cauza ochilor tai sau a modului in care ti se incordeaza maxilarul cand esti serios. Nu s-a indragostit de tine pentru ca ai facut-o sa se simta iubita.

S-a indragostit de tine pentru ca pur si simplu a vazut ceva in tine. O palpaire de credinta. Un viitor. O viata in doi. Chiar daca a fost ranita de nenumarate ori, inca mai are speranta. Sunt momente in care uraste oamenii pentru ca stie cat de mult o pot rani, insa inca mai crede in acesti oameni... Aceiasi oameni care i-au frant inima. Ea crede in potentialul lor. Crede in sufletul lor bun. Si spera ca intr-o zi va gasi pe cineva care nu ii va oferi doar iubire, ci si speranta. Si fericire.

Si ea crede ca tu esti acea persoana. Spera ca barbatul care ii deschide usa sau ii trimite un mesaj dimineata este un domn. Spera ca sarutul pe frunte inseamna ceva nu doar pentru ea, ci si pentru tine. Spera ca imbratisarea ta este nu doar cu mainile, ci si cu inima, cu sufletul. Spera ca tu sa fii iubirea adevarata.

Nu ar trebui sa iti fie teama pentru ca s-a indragostit de tine prea curand. Din contra, simte-te mandru ca ai reusit sa furi inima unei astfel de femei. Pentru ca ea ti-a pus inima pe tava, in speranta ca tu sa ai grija de ea, sa o protejezi de tot ce este rau in aceasta lume. Si stie ca risca prea mult, insa nu ii mai pasa. Pentru ca sunt momente in care ii demonstrezi ca poate avea incredere in tine.

Si langa ea totul pare mai simplu, mai usor, mai normal, mai acasa. Nu trebuie sa incerci sa fii diferit pentru ca poti fi tu insuti... si te simti atat de bine cand nu porti o masca.

Ea vrea atasament, vrea sa simta iubire. Vrea sa se simta protejata atat de mult incat vede speranta in ochii tai. Vede frumusetea din sufletul tau. Si se indragosteste atat de usor pentru ca stie ca tu meriti. Stie ca nu poti dezamagi si nu o vei lasa niciodata sa plece. Si mai stie ca ii vei fi alaturi la bine si la greu.

foto interior si prima pagina: Tropical studio , Shutterstock