Ai avut o relatie pe care o considerai perfecta, l-ai iubit enorm si ai crezut ca sentimentele lui pentru tine sunt la fel de puternice, insa totul s-a destramat in doar o clipa? Asterne-ti gandurile intr-o scrisoare pentru el si nu ezita sa-i spui tot ceea ce ai simtit si simti in continuare in sufletul tau, scrie elitedaily.com.

Nu trebuie sa iti fie teama sa iti asterni gandurile intr-o scrisoare pentru el ca sa nu ramai cu regrete. Nu trebuie sa iti fie teama sa ii spui ca l-ai iubit, chiar daca e prea tarziu sa-l mai primesti inapoi.

Scrisoare pentru EL: cuvinte catre barbatul care te-a parasit si acum te vrea inapoi

Spune-i ce ai simtit pentru el inca din prima clipa in care l-ai vazut, incearca sa descrii discutiile care ti-au atras atentia si te-au determinat sa crezi ca el poate fi barbatul potrivit pentru tine. Spune-i orice detaliu care ti-a atras atentia si ce te-a indemnat sa faci un pas catre el.

Chiar daca nu mai sunteti impreuna in prezent, nu trebuie sa iti ignori sentimentele. Faptul ca l-ai iubit, dar incerci sa maschezi acest lucru, nu te va ajuta sa iti vindeci ranile si sa mergi mai departe. Te-ai simtit bine in compania lui, te-ai simtit ocrotita, protejata si iubita si ti-a facut placere sa petreci toate acele zile doar cu el? Spune-i toate aceste lucruri, spune-i tot ce ai simtit si tot ce simti in continuare.

foto interior si prima pagina: tugolukof , Shutterstock