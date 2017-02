Poti trece de la tristete la fericire in doar cateva secunde? Sigur ca da - trebuie doar sa inveti sa apreciezi lucrurile marunte pe care le ai in viata ta, sa te multumesti cu faptul ca esti in viata si sa iti dai seama ca destinul tau va fi unul maret. Am adunat pentru tine cele mai inspirationale citate adunate de la cei mai fericiti oameni din lume.

1. Mergi mai departe indiferent de situatie. Trebuie doar sa te ridici si sa faci pasi marunti.

2. Nu conteaza cat de incet mergi atata timp cat nu te opresti.

3. Cuvintele din inima ajung la inima, cuvintele de pe buze ajung la ureche.

4. O persoana iubitoare traieste intr-o lume iubitoare .O persoana ostila traieste intr-o lume ostila; fiecare intalneste in viata propria lui reflectare.

5. Schimbarea nu va veni daca asteptam alta persoana sau asteptam alte timpuri. Noi suntem cei pe care-i asteptam. Noi suntem schimbarea pe care o cautam.

6. Bucura-te de lucrurile marunte. Ele iti aduc adevarata fericire.

7. In cele din urma, cand pleci de pe aceasta lume nu iei nimic cu tine.

8. Trebuie sa ne dorim sa scapam de viata pe care am planuit-o pentru a avea viata care ne asteapta.

9. Ochiul nu vede niciun defect daca inima iubeste o alta inima.

10. Nu este nevoie sa stii unde mergi. Nu este nevoie sa stii de ce mergi. Tot ceea ce e nevoie sa stii este faptul ca mergi plin de veselie; daca faci acest lucru, nu poti gresi.

11. Cei mai multi oameni iti vor spune ca nu poti. Demonstreaza-le contrariul.

12. Obiectele sunt de folosit. Oamenii, de iubit. Ai grija sa nu ajungi niciodata o sa faci invers.

13. Ei spun intotdeauna ca timpul schimba lucrurile, dar de fapt tu esti cel care trebuie sa le schimbe.

14. Daca esti in cautarea unui final fericit si nu gasesti niciunul, poate ca este timpul sa incepi sa cauti un nou inceput.

15. Daca ne-am dori sa fim fericiti, lucrul ar fi lesne de indeplinit; ne dorim insa sa fim mai fericiti decat altii, si acest lucru este greu, caci ii credem mult mai fericiti decat sunt ei cu adevarat.

16. Daruieste semenilor tai macar zambetul de toate zilele … si inima ta se va incalzi de la dansul de la o vreme.

17. Cosmarurile pot deveni realitate la fel de repede precum visele daca lasi ca temerile sa iti ghideze viata.

18. Trebuie sa uitam ce credeam ca suntem pentru a putea fi intr-adevar ceea ce suntem.

19. In graba este regret, insa in rabdare si atentie se afla pacea si siguranta.

20. Universul incearca mereu sa iti trimita mesaje.

21. Nu iti poti schimba destinatia peste noapte, dar iti poti schimba directia peste noapte.

22. Sunt doar doua feluri de oameni pe lume: cei care incearca sa-si umple goliciunea interioara si acele persoane foarte rare si deosebite care incearca sa-si vada aceasta goliciune.

23. Cuvintele au puterea atat de a distruge, cat si de a vindeca. Cand cuvintele sunt adevarate si pline de bunatate, atunci ele pot schimba intreaga lume.

24. Tine cu dintii de visele tale, caci, daca visele mor, viata se transforma intr-o pasare cu aripile frante ce nu poate zbura.

25. Arde lumanari, dormi in cearceafuri fine si poarta lenjerie de lux. Nu le pastra pentru ocazii speciale: astazi este o zi speciala!

