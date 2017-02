Zilele trecute vorbeam cu prietenii mei despre planurile de calatorie pe acest an, cand unul dintre ei mi-a spus "Eu trebuie sa gasesc pe cineva cu care sa merg in vacanta in acest an. Nu pot sa calatoresc singur. Nimeni nu vrea asta!"

Aceste vorbe m-au lovit direct in suflet si am inceput sa ma intreb: De ce este considerat ca a fi singur este ciudat? Si de ce daca vezi un om singur presupui ca nu are pe nimeni? Pe de o parte inteleg faptul ca noi, fiinte umane, suntem foarte sociale, simtim nevoia sa fim inconjurati de oameni. Este firesc sa ne dorium sa impartasim experientele noastre cu altii. Socializarea si conversatia sunt modul in care ne cream prieteni si ne ajutam sa crestem reciproc.

Cu toate acestea, tot nu reusesc sa imi dau seama de ce este atat de ciudat pentru unii oameni sa accepte singuratatea. De ce nu inteleg ca este normal sa fii singur si sa iesi la plimbare singur, sa mergi la film, la o cina sau chiar la o plimbare prin parc.

Cred ca exista si momente in care nu avem dispozitia necesara pentru a socializa si a interactiona cu cineva. De-a lungul zilei, suntem cu ochii in ecrane de toate formele si marimile, fiind bombardati de informatii sau detalii despre viata altor persoane. Mai mult, avem joburi in care trebuie sa comunicam constant cu oamenii. Uneori este obositor, in special daca esti o persoana introvertita. Dar cine spune ca nu te poti relaxa si in compania propriei persoane? Ca duminica seara nu te poti bucura de un film frumos cu o pizza intreaga? Sau ca nu poti merge la cafenea sa petreci putin timp doar cu tine?

Sa fii singur, sa poti gandi fara sa fii influentat, este unul dintre cele mai bune lucruri pentru sufletul tau. Aceasta este una dintre cele mai importante lucruri pe care le poti face pentru tine. De asemenea, este vorba si despre libertatea de a opera pe propriul program; aceasta libertate este motivul pentru care imi place sa merg la cumparaturi singura si chiar sa plec in calatorii doar cu un rucscac in spate (si fara nimeni altcineva dupa mine).

Este important sa nu mai lasam ca alte persoane sa dicteze ce sa facem cu viata noastra sau cum sa o petrecem. Fiecare cu ale lui, nu? Iar toti acei oameni de care iti este teama ca te pot judeca nu sunt persoane pe care sa le tii in jurul tau. Pentru ca un om care tine la tine te accepta asa cum esti.

Pentru a face lucruri singur si a te simti confortabil este nevoie de un grad de incredere in propria persoana. Si da, daca faci asta, ar trebui sa te simti mandra! Pentru ca nu ai nevoie de nimeni pentru a cunoaste fericirea! Tu esti cea care isi dicteaza viata, tu esti cea care ia deciziile, tu esti care vede dincolo de limitele impuse de societate! Nu ai nevoie de nimeni pentru a te completa! Esti de ajuns!

foto interior si prima pagina: Captblack76 , Shutterstock