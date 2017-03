Rasfata-te de Ziua Femeii

N-as putea spune ca ma incadrez in randul femeilor ce asteapta o zi anume pentru a se rasfata. Nu astept Valentine’s Day pentru a sarbatori iubirea intr-o zi anume. Si nici Ziua Femeii pentru a fi adorata cu un buchet de flori. Dar sunt genul care profita de orice astfel de prilej pentru a ma rasfata. E un paradox, stiu, dar face bine!

De fiecare zi a femeii, pe langa atentia primita de la el, am grija sa ma sarbatoresc si eu. Okay, recunosc, ma mai sarbatoresc si-n alte zile, dar rasfatul de 8 martie e mereu un omagiu adus feminitatii. Asa ca, m-am gandit sa spun si altora cum ma rasfat eu de Ziua Femeii, poate gasiti si voi inspiratie in “jurnalul meu de feminintate”.

1. Incep dimineata cu o cafea buna. Aromata, bauta in timp ce admir totul si nimic pe balcon (e ceva fascinant intre cum se imbina aerul inca rece al primaverii cu cana fierbinte de cafea). Am eu o cana a mea, pe care o utilizez la momente speciale. Ma gandesc serios sa imi fac o colectie de astfel de cani si astfel de momente speciale.

Cafea: 24,59 lei; Set cani: 159,99 lei

2. Aleg cosmetice care imi mangaie pielea si ma trimit la spa, chiar daca eu nu reusesc sa fiu fizic acolo. Un demachiant delicat, un serum anti-rid, unt de cocos aplicat pe pielea calda, de dupa dusul de dimineata.

Crema cocos: 41 lei; Serum: 75 lei; Demachiant: 98 lei

3. Mananc ceva bun. Savurez acel ceva bun. Imi aleg o ciocolata (sau poate doua) si imi permit luxul de a nu numara caloriile si nici patratelele mancate. Okay, recunosc, patratelele le numar, nu de alta, dar nu vreau ca rafsatul sa duca la un fitness workout prelungit.

Bomboane ciocolata: 30 lei; Ciocolata: 8,79 lei

4. Pauza de pranz se lasa cu un “desert” sub forma de shopping online. O bijuterie, poate o geanta noua, o rochie, o noua agenda. In general incerc ca cele enumerate mai sus sa fie cu “sau” intre ele. De multe ori se intampla insa sa ma hotarasc mai greu si sa le aleg pe toate. Deh, femeile!

Cercei: 39,90 lei; Geanta: 204,99 lei; Rochie: 139 lei; Agenda: 85,99 lei

5. Nu in ultimul rand, rasfatul se prelungeste si seara tarziu. Un pahar de vin sau de sampanie, savurate la lumina lumanarilor, alaturi de barbatul care ma sarbatoreste si atunci cand nu e vreo ocazie speciala, si Ziua mea a Femeii e completa.

Vin: 78 lei; Sampanie: 195 lei; Lumanare: 23,22 lei

Sursa Foto Front Page: pexels.com