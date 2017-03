Daca in sezoanele primavara vara sunt suficiente 10-20 de minute de expunere la soare, in sezoanele reci cam doua ore sunt recomandate, insa majoritatea oamenilor nu reusesc sa atinga valorile optime, potrivit sciencedaily.com.

Desi ultravioletele cauzeaza cancer de piele si imbatranire prematura, daca nu se depaseste timpul admis, ele au si un rol benefic in a reduce tensiunea arteriala, asigura necesarul de vitamina D - vitamina liposolubila care prin fixarea calciului in oase asigura cresterea, previne rahitismul si combate osteoporoza.

Un grup de cercetatori de la Universitatea din Valencia au realizat acest studiu, spunand ei ca in ciuda faptului ca Spania este o tara cu mult soare, deficitul de vitamina D in randul populatiei este foarte mare.

Daca vorbim de luna iulie si de intervalul 12.30-13.30, in 30 de minute suntem deja inrositi din cauza soarelui. In schimb, in luna ianuarie, avem nevoie de 150 de minute pentru a obtine necesarul de vitamina D.

