Exista un milion de lucruri pe care nu le putem controla in viata noastra; asa cum multi fac asta, si eu mi-am dorit intotdeauna sa rezolv, sa organizez, sa planific viata mea astfel incat sa fie perfecta.

Propria mea definitie a perfectiunii includea fericire, liniste si mai putina draga si suferinta. Am invatat ca indiferent de cat de mult incerc, nu pot controla ce se intampla in viata mea si a celor dragi mie. Viata este plina de surprize si nu poate fi ghidata cu o telecomanda.

Insa, este important sa stim ca noi detinem controlul aspra propriei noastre fericiri. Poate ca de multe ori nu credem (si nici nu simtim asta) si ajungem sa ne pierdem in detaliile fericirii si ce ar trebui sa facem pentru a o trai. Cautam la altcineva fericirea. Vestea buna este ca acest dar uimitor este al nostru, ne apartine si il putem avea doar schimbandu-ne perceptia. Este timpul sa vedem lucrurile intr-o lumina noua pentru ca doar asa putem crea fericirea pe care o cautam.

Un simplu truc consta in a intelege care este scopul nostru in viata. Aceste cateva sfaturi va pot fi de mare ajutro; va recomand sa le cititi zilnic si sa le transformati in ghidul vostru de care sa tineti cont in cautarea fericirii.

1. Totul se intampla cu un motiv;

2. Sunt responsabila pentru propria mea experienta;

3. Totul va fi bine;

4. Obstacolele sunt oportunitati deghizate;

5. Universul ma sprijina si ma ghideaza intotdeauna;

6. Exista posibilitati infinite in aceasta lume pentru mine;

7. Am atat de multe motive pentru care sa zambesc in fiecare dimineata;

8. Lucrurile nu sunt intotdeauna ceea ce par;

9. Viata nu imi poate zambi daca spun mereu "Nu";

10. Imi traiesc viata astazi, nu maine si cu siguranta nu ieri.

Alege trei din aceste mici fraze inspirationale si incepe sa le citesti in fiecare zi. Si sper sa intelegi faptul ca desi nu iti poti controla viata, iti poti modela propria fericire.

foto interior si prima pagina: Alohaflaminggo , Shutterstock