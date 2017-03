comunicat de presa:

Smiley lanseaza o piesa-manifest, “Flori de plastic” cu un videoclip atipic, un scurtmetraj de animatie, inscris la mai multe festivaluri internationale de film din intreaga lume, semnat de Vlad Bota, Claudia Ilea, Andra Vlasceanu si Bogdan Topîrceanu, absolventi de master de Arte Plastice la Universitatea Nationala de Arte, Bucuresti.

Realizat printr-o imbinare a tehnicilor de animatie traditionala cu tehnici digitale de animatie 2D pentru efecte speciale, editare si compozitare, scurtmetrajul conceput ca videoclip pentru piesa “Flori de plastic” este constituit din 3300 de cadre desenate digital si realizate in decurs de 3 luni. Scenariul si directia grafica a scurtmetrajului "Flori de plastic" contureaza, similar mesajului piesei, o lume dura, rigida si coplesitoare in care sinteticul imita realitatea cu multa acuratete.

Astfel, ca in scurtmetrajul animat, Smiley isi canta manifestul impotriva “florilor de plastic” si ajunge in doar cateva minute de la tanarul la batranul Smiley, de la culoare la tern, de la aparent frumos la plastic, de la viata la lipsa ei.

“Ce ma imbatraneste? Lipsa esentei, aparenta perfectiune, forma fara fond.este o piesa in care imbatranesc de-a binelea si in care si povestesc de ce. Mi s-a parut ca dupa ce am scris-o, am reusit cumva sa opresc timpul, imbatranirea si efectele “florilor de plastic” din jurul meu.”, povestestedespre noua sa piesa, prima pe care o lanseaza dintr-o serie de 10 piese si videoclipuri-confesiune prin care marcheaza 10 ani de cariera solo.