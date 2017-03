Traim intr-o lume in care suntem prea grabiti pentru a mai iubi cu adevarat. Avem un scop si facem tot posibilul sa ne tinem de el, fara sa conteze ca in drumul nostru ajungem sa ranim persoane foarte dragi. Da, este un sentiment urat sa simti ca esti o a doua optiune pentru cineva. Desi faci tot posibilul pentru ca totul sa fie bine, simti cumva ca este viata ta, ca nu esti suficient de buna. Si incepi sa iti dai seama ca nu esti apreciata pe masura eforturilor depuse de tine. Si asta nu se intampla doar in viata sentimentala, ci si in relatiile cu membrii familiei, cu prietenii, cu colegii, cu superiorii.

Nu lasa pe nimeni sa te opreasca din drumul tau. Nu lasa pe nimeni sa te considere o a doua optiune.

1. Poate ca intr-o zi acestia vor intelege ce au facut.

Si poate ca unii dintre ei chiar vor ajunge sa regrete. Insa nu astepta ca asta sa se intample. De fapt, nu astepta nimic. Mergi mai departe cu viata ta pentru ca sunt atat de multe persoane dispuse sa te iubeasca pentru ceea ce esti.

Daca te va intreba vreodata cineva despre mine, spune-i doar asta "A fost singura persoana care m-a iubit cu adevarat, iar eu am ranit-o"

foto Jan Faukner, Shutterstock

2. Poate ca ce face demonstreaza mai multe decat ce spune. Nu cuvintele, ci faptele sunt cele care conteaza.

Nu a fost niciodata al meu cu adevarat, insa gestul lui mi-a frant inima.

foto: LaVika, Shutterstock