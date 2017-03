O femeie puternica stie ce inseamna sa simti adevarata durere. Nu doar durerea de a fi parasit sau inselat. Ea a experimentat acea durere de inima franta. Tipul de durere care iti taie rasuflarea. Tipul de durere de inima ce nu poate fi carpita cu un mesaj sau un alt barbat. Tipul de durere inima pe care il simti cand persoana care iti lipseste nu se va mai intoarce niciodata.

Aceasta femeie este puternica pentru ca la un moment dat in viata a avut o legatura cu cineva - cineva frumos, cu o inima mare, care a jucat un rol extrem de important pentru ea. Cineva care merita sa traiasca o viata lunga si sanatoasa. Insa acea persoana a fost luata de langa ea.

Din pacate, nu a primit suficient timp pentru a petrece cu ea. Nu a putut sa spuna tot ce ar fi trebuit spus. Da, este nedrept, insa a invatat sa accepte ca asa este viata. Universul nu joaca dupa nicio regula. Si este in regula, chiar daca nu este chiar deloc in regula.

Puterea ei a fost testata abia in ziua in care a primit vestea... si in fiecare zi de atunci. Ea a pus sub semnul intrebarii sensul vietii. Nu mai stia ce inseamna fericire, ce inseamna iubire, ce inseamna incredere in cineva de sus.

Insa a stiut ca de ea depinde totul. Ca trebuie sa se ridice si sa mearga mai departe. Sa invete sa faca pasi marunti, insa niciodata sa nu se opreasca. Acel moment a facut-o puternica pentru ca ea inca este in viata, chiar daca persoana la care tinea atat de mult nu mai este langa ea.

A trecut prin atat de multe si a rezistat. A indurat. A razbit. Si a invatat sa zambeasca din nou. Sa se bucure de viata. Bineinteles ca inca mai plange. Plange cand isi aminteste, cand vede un obiect care sa ii aminteasca de acea persoana. Insa lacrimile ei nu o fac slaba, o fac puternica. Pentru ca ea chiar este o supravietuitoare.

Este puternica pentru ca stie ce inseamna durerea adevarata; este puternica pentru ca are o inima incredibila si are atat de multa iubire de oferit; este puternica pentru ca nu lasa ca trecutul sa ii schimbe viitorul; este puternica pentru ca daca a trecut peste asa ceva cu siguranta poate trece peste orice.

