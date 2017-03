Intr-o zi te vei opri din cautat. Si te vei opri si din a face presupuneri. Nu te vei mai intreba daca trebuie sau nu sa il suni sau daca ii va placea cadoul pe care l-ai cumparat pentru el. Nu te vei mai intreba daca ai spus prea multe sau daca nu ai reactionat cum trebuia. Vei inceta sa mai pui la indoiala fiecare miscare, fiecare alegere pe care o faci.

In schimb, vei fi doar tu... asa cum esti. Pentru ca acest barbat te va iubi neconditionat, cu defecte si calitati, cu greseli, cu secrete, cu dubii, cu mister.

Intr-o zi vei intalni acel barbat care te va intelege. Te va iubi pentru modul in care fruntea ta se increteste cand te gandesti sau cum pui o cantitate excesiva de dulceata pe clatite. Te va iubi pentru insistentele tale care i se par chiar dragute, si nu enervante. Te va iubi pentru modul in care te rostogolesti si iei toata patura sub tine in timpul noptii (iar el va zambi, te va saruta pe frunte si o va trage cu putere pentru a se inveli si el).

Toate lucrurile pe care le vei face vor fi pentru el interesante - indiferent de cat de amuzante, frustrante, prostesti sau chiar ciudate sunt acestea. Te va iubi pentru toate aceste momente frumoase pentru ca asa esti tu.

Nu, nu te va idolatriza si nici nu va crede ca esti absolut perfecta. Insa nici nu va incerca sa te schimbe sau sa te controleze. Nu iti va cere nimic. Te va accepta asa cum esti tu, cu toate greselile tale, toate obiceiurile, tot bagajul din trecut... si chiar va spune cu mandrie si zambet pe buze "Da, esti a mea!"

Intr-o zi vei gasi un barbat care apreciaza ciudateniile tale. Nu se va supara ca iti rozi unghiile la stres sau ca opresti alarma dimineata intr-o secunda. Va stii si cum iti place cafeaua, care este mancarea ta preferata si care sunt serialele la care vrei sa te uiti seara in timp ce mananci.

Nu va pune la indoiala deciziile tale si nici nu te va intreba de ce nu faci altfel. Te va lasa sa mergi pe drumul tau si va fi acolo, sa te tina de mana si sa te sustina neconditionat. Nu va pleca nicaieri!

Intr-o zi vei intalni acest barbat si totul va face sens. Nu vei mai simti nevoia de a te compara cu alte femei si nici de a te teme de trecutul tau. O sa te simti implinita, fericita pentru ca stii ca atunci cand te uiti la tine stii ca nu cauta perfectiunea.

Acest barbat te va convinge ca este bine sa fii tu insati. Viata ta se va schimba alaturi de el. Tot el te va ajuta sa iti accepti defectele si sa intelegi ca esti frumoasa, puternica, unica... de nepretuit! Pentru ca, fata minunata, chiar esti!

Intr-o zi vei intalni acest barbat care te va iubi pentru ceea ce esti. Pentru ca acesta este tipul de dragoste pe care il meriti.

foto interior si prima pagina: Anna Gribtsova , Shutterstock