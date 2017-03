Primavara vine cu tendinte minunate in frumusete. Pinterest a realizat un top 6 cu cele mai populare tendinte de frumusete pe care femeile le cauta.

1. Machiajul pink

Potrivit Pinterest, rozul este din nou in tendinte. In timp ce nuantele aurii si argintii au fost la mare cautare in aceasta iarna, rozul este cea mai cautata culoare in aceasta primavara. Acesta poate fi purtat atat pe buze, cat si pe ochi (intr-un machiaj smokey eyes).

foto: desiperkins, Instagram

2. Rujurile mate

Indiferent de culoare, rujul mat este unul dintre cele mai cumparate rujuri ale momentului. Un mare beneficiu al acestui tip de lipstick este faptul ca poate rezista pe buze pana la 12 ore.

foto: colorwithcrayons, Instagram

3. Buzele curcubeu

Avem pe aici vreo curajoasa care sa poarte rujuri diferite pe buze? Fie ca vorbim despre doua nuante de ruj (unul pentru buza superioara, unul pentru cea inferioara), despre buze ombre sau chiar curcubeu, acest look devine tot mai cunoscut.

foto: missjazminad, Instagram

4. Machiajul in nuante bronz

Ne plac culorile indraznete in rutina de machiaj. Insa pe Pinterest tot mai multe femei cauta tonuri mai neutre pentru un look proaspat de primavara. Asadar, se poarta un smokey eyes in nuante bronz pe buze asortate cu un ruj puternic (rosu aprins sau chiar mov) pe buze.

foto: thebaduratwins, Instagram

5. Machiajul beige

Iar daca esti adepta machiajului natural, avem noi o idee de makeup: ochi in nuante peach cu o tenta de smokey si buze in nuante maro. O combinatie perfecta pentru aceasta primavara.

foto: shannonbellemakeup , Instagram