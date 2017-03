Daca nici tu nu ai paria pe tine, atunci e greu de crezut ca altii o vor face. Ca sa ai succes in cariera si-n relatii, primul pas este sa-ti redefinesti parerea despre propria persoana. Iar asta se face invatand cum sa ai incredere in tine. Esti pregatita?

Cunoaste-te pe tine

Inchipuie-ti ca esti broker pe Wall Street. N-ai lua nicio decizie financiara fara sa-ti cunosti mai intai clientul, corect? Dupa ce afli daca iubeste sau nu riscul, daca este sau nu cheltuitor, sau care ii sunt intentiile pe termen lung sau scurt, ii poti oferi un sfat pertinent. Acelasi exercitiu de imaginatie il poti face si in cazul tau. Doar ca de aceasta data, tu esti clientul.

Practica: Scrie pe o foaie, negru pe alb, care iti sunt plusurile si care iti sunt minusurile. Ce doresti de la viata in general si in viitorul apropiat. Ce te sperie si ce iti da curaj. Pastreaza lista si reciteste-o zilnic. Pana nu te explorezi in cel mai mic detaliu, nu te poti aventura cu succes in lume.

foto interior si prima pagina: Max kegfire , Shutterstock.com