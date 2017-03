Intr-o zi, Lacrima i-a spus Zambetului: "Te invidiez pentru ca esti mereu fericit!" Zambetul i-a raspuns: "Gresesti... pentru ca de multe ori abia reusesc sa ascund durerea ta."

Nu poti schimba circumstantele din viata ta - cel putin, nu la fel de repede pe cat iti doresti. Nu poti evita o mica problema, un conflict si nici nu poti sterge trecutul. Singurul lucru pe care il poti face insa este sa iti schimbi gandurile - sa incerci sa vezi binele in loc sa fii trista sau dezamagita. Suna foarte simplu insa, in realitate, aceasta nu este o sarcina tocmai simpla de realizat. Dar te asigur ca merita sa incerci.

Marc Chernoff, blogger cunoscut in lumea intreaga, ofera cateva sfaturi cu privire la modul in care iti poti controla mintea. Si noi credem ca aceste sfaturi ar putea fi de folos pentru toata lumea.

1. Pune-ti pe pauza mintea ta

Pentru a controla ce se intampla in mintea ta, trebuie sa intelegi cum sa o readuci la tacere mai intai. Hai sa incercam! Respira adanc si elibereaza-ti mintea de toate gandurile si ideile. In acest fel, poti face loc unor ganduri noi si extraordinare.

Pauzele sunt o parte esentiala a acestei transformari - daca nu le faci periodic, la un moment dat vei ceda. Asadar, fa astfel de pauze regulat - gaseste cateva minute pe care sa le petreci in singuratate, sa uiti de probleme si sa intelegi ce sunt gandurile din mintea ta si ce trebuie sa faci cu ele.

2. Scapa de gandurile rele si concentreaza-te mai mult asupra celor bune. Incet, dar ferm.

Cu pasi marunti. Odata ce ai invatat sa iti intelegi gandurile si emotiile, vei putea sa iti redirectionezi in mod constient gandurile. Gaseste gandul care te trage in jos si iti aduce tristete si inlocuieste-l pe unul care sa te inspire.

Nu exista situatii fara speranta, exista doar oameni care cred ca aceste situatii sunt fara speranta. Nu lasa ca gandurile urate sa preia controlul, schimba macazul, schimba realitatea.

3. Scapa de griji macar pentru un minut

In interiorul nostru exista pace. Este drept, este ascunsa adanc in sufletul, insa exista. Aceasta apare doar atunci cand renunti la toate grijile tale. Pacea interioara nu depinde de conditiile externe, ea poate fi gasita in orice moment. Trebuie doar sa iti doresti asta.

4. Gaseste un inceput in fiecare sfarsit

Este important sa intelegi ca totul in viata are si un final. Ar trebui sa inchizi usa, sa intorci pagina si sa mergi mai departe. Este important sa lasi trecutul in spate si sa te bucuri de sfarsit.

5. Cand simti ca nu mai ai scapare, foloseste-ti corpul.

Mintea ta depinde de corpul tau. Aceasta raspunde la tensiunea musculara, la respiratie, la ritmul cardiac. De asemenea, corpul tau reflecta gandurile, sentimentele, starea de spirit si chiar cuvintele pe care le rostesti. Astfel, acest lucru inseamna ca poti controla unul dintre acestea prin intermediul celuilalt. In cazul in care simti ca nu te poti concentra, foloseste-ti corpul.

Imagineaza-ti pentru un moment ce inseamna sa fii trist: umeri ghebosi, respiratie grea, frunte incruntata, privire pierduta. Nu te afecteaza sa fii asa?

Acum, fa fix opusul - imagineaza-ti pentru un moment ce inseamna sa fii fericit: un zambet mare pe buze, respiratii adanci, brate intinse in aer. Te simti mai bine, nu-i asa.

Corpul tau este un instrument complicat care te poate ajuta sa iti schimbi atitudinea cu privire la viata in doar o clipa. Poate ca nu va functiona pentru o lunga perioada de timp, insa te va ajuta :)

sursa material: marcandangel.com

foto interior si prima pagina: hotobabycomua , Shutterstock