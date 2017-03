Fiecare fiinta umana este un univers unic, dar psihologii care sunt foarte atenti la detalii continua sa descopere noi modele comportamentale care sunt considerate a fi inradacinate in copilaria noastra si pot fi puse in aplicare pentru toata lumea.

Am decis sa impartasim cu voi aceste trucuri psihologice utile; poate ca vor afecta in mod pozitiv abilitatile de comunicare si va va face viata mai usoara:

1. Daca vrei sa stii daca o persoana te place, alege un cuvant si de fiecare data cand aceasta foloseste cuvantul respectiv sau sinonimul lui, da din cap si zambeste. Daca te place, va folosi acel cuvant mai tot timpul.

2. Vrei ca persoanele sa ia in serios ce spui? Atunci de fiecare data cand spui ceva, spune ca tatal tau te-a invatat asta. Multi tindem sa credem ca nimic nu este mai bun decat sfatul unui parinte.

3. Vrei sa castigi de fiecare data la jocul Piatra, Hartie, Foarfeca? Atunci chiar inainte de a juca, intreaba-ti adversarul o intrebare obisnuita. De cele mai multe ori, persoana cu care joci va arata "Foarfeca".

4. Daca vrei ca oamenii sa fie de acord cu tine, da din cap in timp ce vorbesti. Acest mic truc inseamna ca tot ce spui este adevarat. In plus, ca urmare a modelelor de comportament sociale, oamenii au tendinta sa dea din cap inapoi.

5. Ti-ai dorit vreodata ca metroul sa nu fie atat de aglomerat dimineata? In locurile aglomerate, priveste fix in fata ta, in directia in care mergi. Vei vedea ca multimea se va da din calea ta. Acest truc este foarte simplu de explicat: in locurile aglomerate avem tendinta sa ne uitam in ochii celorlalte persoane astfel incat sa stim in ce directie se merge. Pentru a nu ne ciocni, mergem in sensul opus lor.

6. Daca o melodie ti-a ramas blocata in minte si iti doresti sa scapi de ea, incearca sa te gandesti/ sa canti sfarsitul cantecului. Conform efectului Zeigarnik, creierul nostru tinde sa isi aminteasca lucrurile pe care le-am lasat neterminate. Asadar, daca interpretezi doar finalul piesei, ai sanse mari sa uiti de ea in scurt timp.

7. Vrei ca membrii familiei tale sa manance broccoli? Atunci mergi si intreaba-i daca vor sa manance doua sau cinci buchetele de broccoli. Nu ii intreba daca vor broccoli. Astfel, le dai sa inteleaga ca tu deja ai ales sa pregatesti broccoli si ii lasi pe ei sa aleaga cat de mare sa fie portia. Foloseste acest truc in situatii diferite.

8. Daca ai sentimentul ca cineva este cu ochii pe tine, doar casca si priveste in jur. Daca suspiciunile tale sunt adevarate, si acea persoana va casca (cascatul este contagios).

9. Cel mai probabil prietenul tau te va ajuta sa cari, sa zicem ca exemplu o cutie de lucruri, daca vorbesti in timp ce ii dai cutia (important este sa nu te opresti din vorbit). Majoritatea oamenilor nici nu isi dau seama ca li se ofera ceva.

10. Daca stii ca o sa dai mana cu cineva, asigura-te ca ai mainile calde - acestea ajuta la crearea unei atmosferi prietenoase.

11. Indiferent de ce a spus persoana cu care vorbesti, spune si tu acelasi lucru. Va intelege ca esti un bun ascultator si va avea mai multa incredere in tine.

12. Daca vrei ca cineva sa te ajute, incepe cu "Am nevoie de ajutorul tau...". Oamenii urasc sentimentul de vinovatie si de aceea majoritatea nu poate refuza sa ofere o mana de ajutor.

13. In cazul in care consideri ca o persoana nu te place, intreab-o daca ii poti imprumuta pixul. Pe de o parte, oamenii au tendinta de a nu ii ajuta pe cei pe care nu ii plac insa, pe de alta parte, rugamintea ta este o favoare atat de mica incat ii va fi imposibil sa spuna "Nu!". In cele din urma, va ajunge la concluzia ca nu esti o persoana neplacuta.

foto prima pagina: SvetaZi , Shutterstock