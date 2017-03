Acum mai bine de 3000 de ani se obisnuia ca in apa de baie sa fie adaugate petale de trandafiri pentru infrumusetare. Frumoasa regina Cleopatra utiliza aceasta potiune magica in rutina ei de ingrijire a pielii. Insa, licoarea are beneficii mai putin cunoscute.

Ce este apa de trandafiri

Apa de trandafiri este de fapt un produs obtinut prin distilarea petalelor proaspete de trandafiri. Aceasta contine peste 300 de compusi chimici diferiti, este bogata in antioxidanti, cum sunt taninuri, flavonoide, vitamine (A, C, D, E si B3). Mai mult, licoarea are proprietati antibacteriene, antiseptice si cicatrizante.

Daca este consumata ca ceai terapeutic, ofera organismului substante nutritive si minerale de care are nevoie pentru a functiona corespunzator. De asemenea, ajuta la ameliorarea problemelor digestive, iritatiilor ochilor si te scapa de starile de neliniste.

Citeste continuarea pe Realitatea.net

foto interior si prima pagina: Fortyforks , Shutterstock