Nu iti cere niciodata scuze pentru faptul ca inima ta iubeste cel mai mult. Poate ca ai in jurul tau persoane care spun ca esti prea sensibila, prea naiva, prea... femeie. Insa nici vorba!

Esti puternica, esti iubire, esti suflet. Alegi dragostea adevarata pentru ca este cel mai frumos lucru de pe aceasta planeta... este calea noastra catre vindecare, catre o viata minunata.

Asadar, astazi alege sa fii fericita. Alege sa uiti de tot, sa renunti la probleme. Alege sa fii tu insati, sa te iubesti, sa te apreciezi si sa te accepti asa cum esti. Alege sa lasi ca oamenii toxici pentru starea ta de spirit sa plece din viata ta. Alege sa fii libera, sa iti scapi sufletul de durerile prin care a trecut. Alege sa stai departe de usile inchise si sa nu iti mai fie teama. Alege sa intelegi lectiile pe care le-ai invatat din greselile facute. Alege sa te ierti pentru tot ce ai facut. Deoarece actiunile tale te-au transformat in femeia care esti astazi.

Astazi alege sa schimbi lucrurile in viata ta. Sa inlocuiesti durerea cu zambetul, tristetea cu iubirea si suferinta cu fericirea. Alege sa fii curajoasa, sa mergi mai departe in locuri din care nu faci parte. Alege sa traiesti asa cum iti doresti, sa te bucuri de lucrurile marunte, sa pretuiesti timpul pe care il ai pe acest pamant. Pentru ca tot ce ce este pretios este unic. Tot ce este unic este diferit. Iar tot ce este diferit este frumos. Astazi alege sa fii frumoasa!

Nu astepta ca ceva sa iti cada de sus

Invata sa nu mai fi atat de stricta cu tine. Detaseaza-te de la a incerca sa faci lucrurile sa fie in felul tau. Universul este perfect si nu exista esecuri. Ofera-ti posibilitatea de a accepta tot ce se intampla si de a avea incredere ca drumul tau este cel corect.

Cand stii cine esti, nu mai lasi ca lumea sa iti spuna cine esti. Asa ca pastreaza-ti incredere in tine. Fiecare dintre noi are propriul drum de a deveni cea mai buna varianta a sa. Si da, acest drum este plin de obstacole, teama, frica, insa si de bucurie, pace, iubire. Inconjoara-te de oamenii care iti ofera dragoste si lasa ca toate experientele pe care le traiesti sa fie lectii pentru tine. Fii tu insati! Primeste si ofera iubire! Totul este posibil, trebuie doar sa crezi in tine.... si asa vei schimba lumea.

foto interior si prima pagina: Popartic , Shutterstock