Uneori dragostea si atasamentul par sa se intrepatrunda. Uneori, diferenta dintre acestea pare sa fie atat de neclara incat nu mai intelegi deloc ce se intampla in jurul tau. Si nu mai stii ce este real.

Insa, diferenta dintre atasament si dragoste adevarata este clara precum lumina zilei.

Atasamentul inseamna nevoie. Este toxic. Te simti bine doar cand esti cu acea persoana. Nu poti trai fara acea persoana. Si consideri ca tu esti motivul pentru care esti pe acest pamant. Este ideea ca nu te simti completa fara acea persoana.

In schimb, dragostea inseamna sa incepi sa iubesti fara sa iti dai seama. Este lenta. Este delicata. Este riscul de a fi in regula fara acea persoana. Este sa oferi spatiu si sa ai apatiu. Este dorinta de a vrea ce este mai bine pentru acea persoana chiar daca asta inseamna sa nu mai fii in viata ei. Este acceptarea ca, uneori, poate tu nu esti ce are nevoie.

Atasamentul este aproape dependenta. Este sa te gandesti 24 de ore pe zi, 7 zile din 7 la acea persoana. Este renuntarea la relatiile cu alte persoane pentru ca relatia pe care o ai este cea mai importanta. Nu accepti viata fara acest om. Nu poti fi fericit pe cont propriu. Este teama ca poate intr-o zi va pleca. Este anxietatea pe care o simti cand te gandesti ca poate viitorul vostru nu este unul comun.

In schimb, iubirea inseamna sa accepti ca ce va fi va fi. Inseamna sa fii tu insuti atat in relatie, cat si in afara ei. Inseamna fericire pe cont propriu, precum si cu alti oameni. Iubirea nu se naste din temeri. Pentru ca esti sigur de acea dragoste. Si esti sigura ca va rezista oricarui obstacol, ca este suficient de puternica.

Atasamentul inseamna sa nu vezi defectele persoanei de langa tine. Sa te gandesti ca este pur perfectiune si ca nu iti poate face rau. Inseamna sa aperi acea persoana chiar si daca te raneste.

Iubirea inseamna a avea argumente. A discuta, a iti spune punctul de vedere cu privire la anumite situatii. Inseamna sa vezi defectele acestei persoane si de a le accepte. Inseamna comunici cu privire la diferentele dintre voi si sa vezi ce nu este in regula. Inseamna munca. Munca ce dureaza o viata intreaga.

Atasamentul este usor. Pentru ca nu este real. Nu este dragoste adevarata. Este doar o linie neclara a nesigurantei.

In schimb, dragostea nu este usoara. Nici vorba. Este dificila. Este compromis. Este lacrimi uneori. Este greutate, cearta, impacare. Este traire.

Atasamentul este doar la nivel de comunicare de suprafata. Este periculos pentru ca ai impresia ca este singurul lucru care conteaza in viata ta.

Iubirea inseamna sa il lasi sa plece daca asta isi doreste. Sa lasi ca soarta sa isi urmeze cursul stabilit. Sa accepti ca uneori nu este menit sa fie. Si este in regula, chiar daca doare ca naiba. Pentru ca stii ca iubirea va reveni in viata ta. Si vei fi bine.

foto interior si prima pagina: Volodymyr Tverdokhlib , Shutterstock