In momentul in care ai un plan, viata poate fi frumoasa. Exista anumite lucruri care iti aduc zambetul pe buze, care te scot din zona de confort si te fac sa simti ca zbori... sunt acele lucruri pe care foarte putini dintre noi reusesc sa le faca in aceasta viata. Insa ele sunt necesare.

Noi am facut o lista cu astfel de lucruri. Nu ai nevoie de supraputeri pentru a le face si te pot ajuta sa iti imbogatesti viata cu experiente de neuitat, care vor cantari mult mai mult decat lucrurile materiale. Asadar, ce mai astepti? Printezi lista?

1. Mergi in vacanta intr-un loc cu adevarat pierdut (ceva exotic, in care simti cu adevarat ca esti in rai);

2. Invata o limba noua;

3. Inoata goala in mare/ocean;

4. Cumpara-ti bilete la concertul trupei tale preferate si fa-ti de cap;

5. Zboara cu balonul;

6. Danseaza pe timp de ploaie;

7. Petrece o noapte in cort, sub stele;

8. Mergi sa vezi aurora boreala;

9. Castiga o medalie;

10. Gaseste-ti un prieten pe care sa il ai intreaga viata;

11. Alearga la un maraton;

12. Viziteaza Japonia;

13. Invata un truc de magie;

14. Escaladeaza un munte;

15. Pleaca intr-o calatorie in care sa nu ai nimic planificat;

16. Sari cu parasuta;

17. Scrie o poezie;

18. Invata sa canti la un instrument muzical;

19. Scuba diving/snorkeling pentru a experimenta viata subacvatica;

20. Imbratiseaza un copac;

21. Stai fara telefon cel putin o zi; scapa de stres;

22. Inoata cu delfinii;

23. Mergi intr-o croaziera;

24. Pleaca intr-un eurotrip;

25. Saruta o persoana necunoscuta.