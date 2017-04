1. Nu poti controla tot ce se intampla cu tine, insa poti controla reactia pe care o ai la lucrurile care ti se intampla. Si in aceste raspunsuri este cea mai mare putere a ta. Da, de cele mai multe ori stresul provine direct din modul in care gandesti si raspunzi, nu din felul in care este viata ta. Ajusteaza-ti atitudinea si tot stresul suplimentar va disparea.

2. Nu iti mai face griji daca vor exista sau nu probleme. Da, vor fi multe, iar tu vei gasi puterea pentru a le depasi pe toate.

3. Daca iti faci griji pentru mult timp cu privire la ce s-ar putea intampla si te intrebi de nenumarate ori cu privire la cum ar fi fost daca, vei ignora prezentul si ce se intampla acum in viata ta. Gandeste-te ca pierzi energie degeaba. ACUM este momentul care conteaza cel mai mult, asa ca invata sa-l apreciezi si sa te bucuri de el.

4. Ziua de astazi este o alegere. Astazi alege optimismul in schimbul nerabdarii, alege frumusetea in schimbul negativitatii si alege prezenta in schimbul panicii.

5. Nu este nimic in neregula cu situatia actuala - chiar si cu aspectele pe care nu le poti controla - mergi mai departe, nu te opri, continua cu progresele pas cu pas.

6. Esti in viata. Respiri. Asadar, poarta-te ca atare! Nu te mai gandi la ce este gresit si incearca sa faci ce este corect. Fa ca lucrurile sa se intample, lasa lucrurile sa se intample. Invata, accepta, exploreaza, creeaza, experimenteaza fiecare zi.

7. Inspira adanc si ai rabdare. In cele din urma, lucrurile se vor aranja asa cum trebuie.