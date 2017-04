In timp ce unele zile se simt ca o povara, altele trec fara sa le simti, ca prin magie. Ce le diferentiaza? Cateva momente speciale care transforma o zi banala intr-o zi extraordinara!

Pentru a te ajuta sa ai cat mai multe zile extraordinare am aruncat un ochi intr-un articol publicat pe huffingtonpost.com in care am gasit sfaturile care-ti vor aduce garantat zambetul pe buze. Este vorba de felul in care te conectezi cu alte persoane, de tratarea corecta a propriului corp si de incercarea unor lucruri noi. Toate acestea pot fi realizate cu usurinta asa ca hai sa incepem.

Mananca ceva ce iti place

In timp ce o dieta saraca in zahar si bogata-n legume si proteine ‚Äč‚Äčeste buna pentru tine, cei mai multi experti recomanda sa savurezi si cel putin un lucru pe care-l iubesti in fiecare zi, chit ca el inseamna niste extracalorii.

