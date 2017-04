Cand in sfarsit reusim sa ne intalnim sufletul pereche, este ca si cum am intra intr-o alta lume a realitatii. Viata se schimba, este mai frumoasa, totul este mai linistit si chiar reusim sa vedem lumea cu alti ochi.

Dintr-o data fiecare zi pare sa fie o combinatie de distractie, fericire si rasete. Simti ca stii aceasta persoana de o viata si ai incredere deplina in ea.

Iata care sunt cele mai importante 4 lucruri care se intampla in momentul in care iti intalnesti sufletul pereche:

1. Vezi totul altfel

Uneori, sufletul pereche este ca un fel de ghid prin viata, te ajuta sa vezi totul altfel, sa deschizi ochii la lucruri noi si mai bune in aceasta lume. Acesta te-ar putea ajuta sa iesi din zona de confort si sa intalnesti o alta latura a ta pe care nu o stiai pana acum.

Exista atat de multe lucruri noi de descoperit, atatea locuri de explorat. Exista oportunitati nelimitate si atat de multe motive pentru a te reindragosti de aceasta persoana minunata.

2. Va motivati reciproc

Simti ca ai curaj sa faci mai multe; incerci sa interactionezi mai mult cu alti oameni, ai curajul de a prelua controlul asupra vietii, de a avea mai multa incredere in tine. Dragostea iti da putere, te face sa te simti invincibila; acelasi lucru este valabil si pentru sufletul tau pereche. Increderea reciproca va ajuta sa va atingeti telurile, sa mergeti mai departe, sa va urmati visurile.

3. Problemele de viata sunt mult mai usor de rezolvat

In el gasesti sprijinul de care ai nevoie in momentul in care esti la pamant. Gasesti puterea de a merge mai departe, gasesti motivul pentru care sa lupti cu temerile tale sau cu problemele care iti apar in drumul pe care mergi.

Nimic nu poate sta in calea ta cand iubesti cu adevarat. Duci lupte, faci compromisuri, gasesti solutii... acesta este modul in care stii ca ai gasit dragostea adevarata.

4. Viata devine mister

Cand esti cu sufletul pereche, te astepti ca ziua de maine sa vina cu ceva nou pentru tine. Nu stii ce, insa indiferent de ce se intampla, mana lui va proteja mana ta, inima lui va proteja sufletul tau.

Cand gasesti aceasta persoana care sa te completeze, abia astepti sa vezi ce se va intampla in continuare. Vrei sa o vezi zambind, razand, fericita. Nu este nimic mai uimitor decat sa stii ca alaturi de aceasta persoana poti cuceri lumea intreaga.

In cazul in care inca nu l-ai gasit, ai rabdare. Sufletul tau pereche este acolo si este mai mult decat pregatit sa inceapa aceasta calatorie prin viata cu tine. Si, culmea, este posibil sa fii chiar mai aproape decat crezi de acest om.