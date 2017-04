Draga mama,

Acum, ca am si eu o varsta, pot spune ca te apreciez mult mai mult decat o faceam cand eram doar o copila. Apreciez lucrurile mici, de la mesajele si comentariile pe care le lasi pe Facebook la telefonul pe care mi-l dai duminica dimineata. Acum, ca stiu ce inseamna sa fii pe cont propriu, privesc inapoi si imi dau seama ca tot ceea ce sunt iti datorez tie. M-ai facut mai puternica si, in acelasi timp, m-ai invatat ca este in regula sa plangi. Mi-ai aratat cate sacrificii face o mama pentru familia ei. Si, cel mai important, m-ai invatat sa nu renunt niciodata. Si fara aceste lectii nu as fi unde sunt astazi.

Mama, acum ca am si eu o varsta, imi dau seama ca esti cea mai buna prietena a mea. M-ai incurajat cand am vrut sa incerc lucruri noi si m-ai sprijinit in fiecare decizie pe care am luat-o. Iti multumesc pentru ca nu mi-ai spus ca nu pot face ceva. Tu ai incercat sa ma ajuti sa imi dau seama cum sa fiu cea mai buna varianta a mea. Dragostea ta pentru mine este neconditionata.