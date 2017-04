Scopul vietii nu este acela de a fi fericit. Este de a fi util, de a fi bun, de a fi plin de compasiune, de a face o diferenta pe aceasta lume, de a trai frumos.

Majoritatea oamenilor spun ca isi doresc doar sa fie fericiti, insa nu stiu ce inseamna acest lucru. Cei mai multi percep fericirea ca pe un scop; daca ai reusit ceva, daca ai obtinut un lucru esti fericit. De prea multe ori auzim: "Daca as putea avea... as fi fericit.", "Daca as obtine... la locul de munca, as fi fericit.", "Daca mi-as putea cumpara..., as fi fericit."

FERICIREA NU ESTE UN LUCRU.

Nu cred ca fericirea vine din a avea asta sau a face asta si nici nu provine de la alte persoane. Fericirea, adevarata fericire, vine din interiorul fiecarui om. Este ceva ce tine de modul in care gandim. Fericirea este subiectiva, nu este o forta solida in acest univers. Fericirea este modul in care percepem lumea din jurul nostru. Fericirea emana din capul nostru si este esential sa o cultivam precum o stare de spirit care ne ajuta sa avem viata pe care ne-o dorim. Prea des ne petrecem timpul facand lucruri de pe urma carora nu avem beneficii si nu mai avem timp pentru a face ceea ce ne bucura cu adevarat.

Cand consideram ca altcineva are de-a face cu fericirea noastra viata nu ne mai apartine. Nu mai suntem stapani pe noi, pe gandurile si emotiile noastre. Atribuim valoare unei alte persoane si avem asteptari destul de mari de la cineva de care nu ar trebui sa depinda viata noastra sub nicio forma. De asemenea, facand acest lucru, uitam si ca aceste persoane au propria viata, propriile visuri, sperante, dorinte si nevoi.

Cum intalnesti adevarata fericire?

Este important sa fii deschis cu privire la sentimentele tale. Sa iti asculti inima si sufletul. Sa alegi oamenii pe care ii vrei in viata ta. Sa iti intelegi nevoile, dorintele si visurile. Sa cresti.

Cred ca viata ar fi mai putin stresanta daca am incerca sa depindem doar de noi. Pentru ca bucuriile ne apartin. Este o sarcina grea, insa extrem de valoroasa.

Uneori fericirea implica schimbari mici sau chiar rearanjarea intregii vieti. Calea de a trai o viata fericita nu va fi una fara stres. Schimbarea este o constanta garantata in aceasta viata. Cu acest lucru in minte, trebuie sa intelegem ca stresul nu este unul negativ. De fapt, cultivarea unui mod de gandire pasnica si pozitiva poate fi, de asemenea, aplicata la stres.

Asadar, traieste acum. Traieste pentru tine si nu pentru altii. Zambeste, bucura-te de lucrurile mici care iti aduc fericirea. Si aminteste-ti ca timpul pe acest pamant este numarat. Depinde doar de tine sa ai viata pe care ti-o doresti.