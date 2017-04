In aceasta dimineata m-am trezit speriata. Afara era furtuna. Cerul era intunecat. Totul parea trist. Copacii grei incercau sa faca fata vantului puternic. Turna cu galeata si din cand in cand fulgerele luminau vazduhul, in timp ce zgomotul tunetelor dadeau viata naturii. Tata a venit la mine si mi-a spus: "Fiica mea, asa arata viata noastra. Pentru o vreme este intuneric si furtuna, apoi se opreste si totul se lumineaza. Soarele iese dintre nori si totul parca arata bine din nou. Si invatam sa zambim din nou, sa fim fericiti. Sunt atat de multe lucruri pe care le invatam de la aceasta viata. Trebuie doar sa ne oprim din alergat si sa ii oferim cateva clipe din timpul nostru pretios. Si totul se poate intampla intr-o zi. O singura zi. Este important sa ne pastram speranta pentru ca o zi inceputa urat se poate incheia atat de frumos..."

Tata are dreptate. Greselile noastre nu sunt un semn de slabiciune. Sensibilitatea nu este un semn de slabiciune. Acestia suntem noi, in toata frumusetea noastra. Fie ca ne place, fie ca nu, uneori viata este si despre greseli, despre escuri, despre durere... Insa este si despre zambete, iubire, fericire.

Traim intr-o lume in care este mai usor sa prezinti ca nu simti nimic, ca esti o persoan puternica si avem impresia ca daca aratam cat de sensibili suntem devenim o tinta usoara si putem fi raniti foarte usor. De la o varsta frageda invatam ca trebuie sa fim puternici, duri, "sa fim barbati". Invatam ca puterea inseamna sa ascunzi ce simti, sa nu iti exprimi sentimentele deloc.

Insa eu vreau sa va intreb ceva: Cum va simtiti daca nu puteti iubi cu adevarat? Daca spui ca nu simti nimic, cum poti empatiza cu tot ce se intampla in aceasta lume? Daca spui ca nu simti nimic, cum poti iubi? Cum te poti atasa de o persoana? Cum poti intelege viata? Cum iti poti asculta inima?

Nu trebuie sa ignoram nimic. Nu trebuie sa purtam o masca. Ci din contra, trebuie sa fim noi insine. Cu bune si cu rele. Cu zambete si tristete. Cu pace si razboi.

Trebuie sa intelegem ca totul depinde doar de noi, de perceptia pe care o avem asupra vietii. Da, aceasta viata este despre noi.

foto interior si prima pagina: noina , Shutterstock