«Suntem la fel de nevoiasi precum nevoile noastre neimplinite» spune un citat a lui John Bowlby, psihiatru si psihanalist britanic ce a formulat teoria atasamentului.

Te-ai simtit vreodata nevoiasa? Ce-ti vine in minte cand auzi acest cuvant? Ei bine, se pare ca majoritatea oamenilor considera dependenta de alte persoane una dintre cele mai mari jigniri, provocandu-le disperare si panica. “Mai da-mi o sansa!”, spui atunci cand el pleaca. “Nu ti-a pasat niciodata de mine!”, zici atunci cand el sta o ora in plus cu baietii. Sau “Unde esti?” rostit dupa ce el iti da ocupat, ca sedinta s-a prelungit. Le recunosti? Daca da, stii bine senzatia de “am pierdut controlul” pe care o resimti in astfel de cazuri, nu? Te simti confuza, coplesita, te intrebi daca vreun fel de reasigurare din partea lui te va ajuta. Senzatia aceea de abandon, combinata cu anxietate si pierderea controlului fac din tine o femeie ce are nevoie (prea mult) de altii ca sa fie fericita.

Si-atunci cum sa te descurci singura cand simti ca lumea se prabuseste daca iti imaginezi ca vei ramane singura?

foto interior si prima pagina: Dmitry Arhar , Shutterstock